NYFORELSKET: Alan Walker og Viivi Niemi på rød løper før Spellemannprisen på Chateau Neuf. Foto: MATTIS SANDBLAD

Alan Walkers kjæreste Viivi Niemi ut mot netthetsere

«Jeg skal ødelegge livet ditt», heter det blant annet i en melding hun har gjengitt.

Oppdatert nå nettopp







Lørdag ble en stor kveld for Alan Walker (21) og hans kjæreste Viivi Niemi (19). Han ble Årets Spellemann noen timer etter at de for første gang sto frem som par i offentligheten.

– Gårsdagen var utrolig, jeg er så stolt av deg kjære, gratulerer, skrev Niemi på Instagram søndag, til et bilde av de to sammen.

Imidlertid virker det som om hun allerede får merke medaljens bakside.

For selv om Walker-fansen primært gratulerer og jubler for det nyforelskede paret i sosiale medier, er det ikke alle som unner dem lykken – spesielt ikke henne.

– Motbydeligste paret noensinne, kommenterer en under Niemis kjærestebilde.

– Gråt hele natten

En annen foreslår at jentene bør droppe å dyrke hjertesorgen over den ikke single Alan Walker og heller fokusere på den amerikanske EDM-artisten Ookay.

– Han er mye penere enn Alan og såvisst fortsatt singel, skriver vedkommende.

– Hvis du bare er fan av noen fordi de ser bra ut eller er single, er du ikke egentlig fan. (PS. Ingen er penere enn Alan), svarer Niemi med et smilefjes.

På sin Instastory søndag kveld postet hun dette:

Foto: (skjermdump fra Instastory)

«Jeg skal ødelegge livet ditt. For du ødela mitt. Jeg gråt hele natten. Fordi du kysset ham. Jeg elsket ham i noe sånt som 584 dager. Og kysset deres knuste hjertet mitt. Og nå. Kan du dra til helvete», står det der – og Niemi kommenterer at dette ikke er en type person man bør være.

– Å hate noen du ikke kjenner kommer ikke til å gjøre livet ditt bedre. Å hate meg påvirker ikke mitt liv overhodet, men vil garantert gjøre ditt mye verre, skriver hun videre.

Hun adresserer også folk som sender drapstrusler:

– Dere innser at den dritten er ulovlig? Jeg ler meg i hjel. Tenk deg om før du åpner munnen.

Niemi skriver også at hun setter pris på de mange hyggelige meldingene hun får.

– Ikke synes synd på meg! Syns heller synd på folk som bruker tiden sin på å hate andre.

– Direkte trusler

Yonas Aregai er labelmanager ved MER, musikkselskapet som håndterer Walkers karriere. Han sier at verken Walker eller Niemi ønsker å kommentere saken.

Ifølge Aregai ønsker de heller ikke å kommentere hvorvidt Niemi regner ovennevnte skjermdump som en drapstrussel – som en rekke norske medier uten forbehold konstaterer at hun har fått.

MER ønsker heller ikke å kommentere om eventuelle drapstrusler har blitt eller kommer til å bli politianmeldt.

Aregai sier at Walkers popularitet medfører at de får hundrevis av henvendelser om ham hver eneste dag.

– Dette er i all hovedsak hyggelige meldinger og støtteerklæringer, men det hender også at det ikke er tilfellet og at Alan og andre rundt ham mottar meldinger av negativ karakter og tidvis med både injurierende karakteristikker og direkte trusler. Dette er naturligvis noe vi tar på det største alvor og har et system og rutiner for å fange opp og håndtere. Hva og hvordan vi gjør det, kan vi naturligvis ikke dele, av sikkerhetshensyn.

Publisert: 01.04.19 kl. 18:05 Oppdatert: 01.04.19 kl. 18:24