Plateanmeldelse: Lambchop – «This (is what I wanted to tell you)» – Kurt blir awesome

Nashvilles beste band prøver – og lykkes mesterlig med – å finne eksistensiell mening i post-Trump-eraen.

Mange tekster om Lambchop starter med den fengende, men mildt misvisende egenerklæringen «Nashville’s most fucked up country band».

Sånn, da var det unnagjort. I virkeligheten finnes det nok en rekke langt mer fucked up countryband i den amerikanske musikkmetropolen. Men Lambchop – et evig skiftende lag av musikere, dirigert av det ofte capskledde enigmaet Kurt Wagner – har i snart 30 år vært en herlig motpol til den mest kalkulerte delen av byens popscene.

Etter å ha startet i periferien av nittitallets fruktbare indiecountry-landskap, har kollektivet stadig utvidet sitt musikalske territorium, med filmatisk instrumentalmusikk, luksuriøs soul, dempet kammerpop og elektronika blant avstikkerne. Det sistnevnte var, sammen med r&b og hiphop, et slags fundament på forgjengeren «Flotus», og «This...» tar Lambchop videre i denne retningen.

Dreiningen mot autotunet vise-r&b er eksperimentell, men langt fra ubehagelig å høre på. Musikken låter merkelig nok jordnær, maskinell og gåtefull på en gang – ikke helt ulik et av gruppens udiskutable mesterverk, sakrale «Is A Woman», om det hadde blitt fremført av androider.

Melodiske stemninger endrer seg som lyset i bunnen av et basseng, med Wagners manipulerte stemme som et pussig og ofte rørende filter over begivenhetene. Å trekke frem enkeltlåter er ikke spesielt meningsfullt, til det er nivået for høyt og jevnt, men ribbede «Flower» stikker seg ut som en særlig vakker avslutning.

Wagners tekster har bestandig vært noe for seg selv, fra kryptiske, mørkt humoristiske snapshots av ubetydelige scener til skakke portretter og biografier. En viss skurk i Det hvite hus kaster sin oransje skygge over mange av tekstene her – «these times are so demanding», synger han i fabelaktige, Roger Stone-refererende «Everything For You». Men midt i all forvirringen, resignasjonen og det stille raseriet finnes det også ømhet og håp: Hele sju av disse åtte låtene henvender seg til et «you» allerede i tittelen.

Enkelte trofaste fans har tungt for svelge skuffelsen over bandets evolusjon, og da særlig Wagners utstrakte bruk av autotune. De om det. Nye tider i verden krever ny musikk, og Lambchop fører an på sin høyst originale måte.

BESTE LÅT: «Everything For You»

