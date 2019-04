TJENER GODT: Svenske Zara Larsson er populær over store deler av verden. Det synes på «lønnsslippen». Foto: Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Zara Larsson om inntektene: Kan tjene to millioner i måneden

I et intervju forteller nå den svenske popstjernen nå litt om hvor mye penger hun tjener. – Noen ganger en million, andre ganger to millioner kroner i måneden.

Det sier 21-åringen i web-TV-programmet «Q & A» i regi av den svenske avisen Expressen på spørsmål om hvor mye hun tjener i måneden.

– Men, presiserer den populære artisten, jeg får ikke betalt pr. måned, så det varierer veldig. Noen måneder får jeg ingenting, noen ganger kan det være to hundre tusen kroner, noen ganger en million eller to.

I det samme programmet forteller Zara Larsson også om hvorfor hun har gjort suksess, hvorfor hun er blitt så populær over store deler av verden.

– Det handler selvfølgelig om at mange lytter på musikken min, jeg har hatt mye flaks – men også jobbet veldig hardt. Jeg har flinke folk som jobber for meg og med meg. Jeg har gjort mye som følels riktig for meg. Men den største utfordringen er å fortsette å gjøre det bra, forteller Zara Larsson.

I slutten av februar ble det klart at norske Astrid S er klar for USA-turné med Zara Larsson. Det var Astrid S (22) som selv meldte på Instagram at hun skal på turné med den svenske popkometen (21).

Tidligere har Astrid Smeplass fortalt at hun ser opp til Larsson. Da hun var gjest på «Skavlan» i mars 2017, sa hun at Larsson er et stort forbilde for henne, en hun ser opp til og synes er «dødsflink».

Publisert: 07.04.19 kl. 12:00