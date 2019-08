GODT KLEDD: Billie Eilish. Foto: HENRY NICHOLLS/REUTERS

Billie Eilish går ut mot ludder-stempling

Popkometen kler seg lite avslørende. Men hun vil at andre skal ha friheten til å kle seg annerledes.

Den amerikanske 17-åringen er en popsensasjon og har på kort tid blitt et stilikon, med sine fargerike, løstsittende tekstiler.

I en reklamekampanje for Calvin Klein gjorde Eilish det tidligere i år klart at hun ikke bruker tettsittende eller avslørende klær, for å slippe kommentarer om kroppen sin.

Nå synes hun imidlertid at det tidvis blir feil fokus også på dette.

Misliker sterkt

I en samtale med artistkollega Pharrell Williams i V Magazine forteller Eilish at hun har registrert at mange mener at det hun gjør er å motsette seg å bli seksualisert, tale stereotypier midt imot, og så videre. Men:

– De positive kommentarene om hvordan jeg kler meg har et ludder-stemplende element. Som i, «jeg er så glad du kler deg som en gutt, slik at andre jenter kan kle seg som gutter, så de ikke er luddere». Det er slik det høres ut i mine ører. Og jeg kan ikke få understreket nok hvor sterkt jeg misliker det, sier Eilish i bladet.

Hun gjør det klart at hun støtter alle som kler seg som de vil, så lenge de selv føler seg komfortable med det.

Helt til topps

Eilish mener videre at fansen hennes ikke bør føle seg forpliktet til kun å støtte hennes egen stil.

– Jeg liker ikke at vi nå har en rar ny verden hvor man støtter meg ved å stemple folk som ikke kler seg som meg.

Eilish får også støtte hun setter mer pris på: Hennes singel «Bad Guy» har nå rykket opp til førsteplass på USAs offisielle hitliste, Billboard Hot 100.

Der har den ligget på annenplass i ukevis – bak Lil Nas X og Billy Ray Cyrus’ «Old Town Road», som i sommer ble tidenes lengstlevende nummer én-hit i USA, med 19 strake uker på topp.

Publisert: 20.08.19 kl. 21:31