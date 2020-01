SKAL SYNGE: Oda Evjen Gjøvåg står bak en av sangene fra Vestlandet, og er blant artistene som skal opptre i delfinalen lørdag 1. februar. Foto: NRK

Anmeldelse: Her er MGP-låtene fra Vestlandet

Neste lørdag skal Hege Bjerk, Magnus Bokn, Nordic Tenors og Oda Evjen Gjøvåg skal kjempe om en finaleplass i Melodi Grand Prix for Vestlandet.

I begynnelsen av januar ble de fem artistene som er forhåndskvalifisert til MGP-finalen 15. februar presentert:

Didrik og Emil Solli-Tangen

Ulrikke Brandstorp

Akuvi (Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie)

Sondrey (Sondre Mulongo Nystrøm)

Tone Damli

I tillegg skal fire artister fra hver landsdel konkurrere om en plass i finalen. Frem til nå har Raylee Charlotte Kristiansen for Sør-Norge, Rein Alexander for Øst-Norge og Kristin Husøy for Midt-Norge gått videre.

Slik blir MGP 2020: All makt til folket

Neste lørdag er det klart for den fjerde og nest siste delfinalen, denne gangen for Vestlandet. VG-anmelder Marius Asp har hørt gjennom låtene og gitt følgende vurderinger:

Hege Bjerk – «Pang»

TERNINGKAST 5: Hege Bjerk. Foto: NRK

Pang. Endelig en MGP-låt det er mulig å høre for seg i sammenhenger utenfor dette fesjået. Jærbuen Hege Berk(reim) bikker kanskje snart 30, men med «Pang» lykkes hun i å dytte litt ungdommelig relevans inn i tevlingen. Hun bruker sin rogalandske dialekt særs effektivt gjennom versene, i et urbant landskap som trekker tankene mot stavangerrapperen Izabell. Sangen er økonomisk og tight, med et mellomspill som synthbobler seg mot det siste, avgjørende refrenget. At dét ligner litt på Marcus & Martinus’ «Girls», får vi bare leve med.

Magnus Bokn – «Over The Sea»

TERNINGKAST TO: Magnus Bokn. Foto: NRK

Husker du Alexander Rybak og hans feledrevne Eurovision-hit «Fairytale»? Det gjør i alle fall siddisen Magnus Bokn. Han har fått nevnte Rybak og JOWST-far Joakim With Steen til å skrive en sang sammen med seg. Sangen ligner rent overfladisk litt på «Fairytale» – det er noe felegnukking inni der, i det minste – men er ikke i nærheten hva kvalitet angår. Dette høres mest av alt ut som en feilslått motivasjonslåt fra det skotske høylandet i middelalderen, komplett med rause dryss av de dølleste 2020-markørene.

Nordic Tenors – «In This Special Place»

TERNINGKAST 1: Nordic Tenors. Foto: NRK

«In This Special Place» er en ytterst MGP-spesifikk låt – en melodi henvist til å leve og dø innenfor dette lukkede kunstneriske økosystemet. Eller? Det minner jo en del om Disneys mest pompøse produksjoner, dette her – se opp, «Skjønnheten og udyret»! – men blottet for nyansene, sjarmen og dramaet som preger gode musikalballader. At disse tre tenorene fra sørvestlandet stiller med en så fattigslig og datert komposisjon er for så vidt fascinerende, men prøv å fortelle det til ørene.

Oda Loves You – «We Love Who We Love»

TERNINGKAST 4: Oda Evjen Gjøvåg. Foto: NRK

Minner ikke denne også mistenkelig om Marcus & Martinus’ «Girls»? Hm. Bak navnet Oda Loves You skjuler i alle fall Oda Evjen Gjøvåg seg, og hun har kokt ihop en sang som reflekterer at hun har skrevet låter for Alan Walker og, kremt, Marcus & Martinus. Utvilsomt en låt som vil kunne treffe mange – særlig unge – i kraft av sine runde melodiske kanter, og håndverket er utvilsomt på plass i de aller fleste ledd, fra insta-vennlige vokalfiltre via tropisk synthbass til millenial hoiing. Det var bare dette med sjel, da.

Publisert: 26.01.20 kl. 12:02

