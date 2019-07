I VARETEKT: A$AP Rocky på en galla i forkant av Grammy-utdelingen i februar. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Amerikanske politikere krever A$AP Rocky løslatt

Ifølge TMZ vil flere medlemmer i kongressen onsdag kreve at rapperen blir løslatt fra varetekt i Sverige.

Oppdatert nå nettopp







Det er ifølge kjendisnettstedet flere medlemmer i The Congressional Black Caucus (CBC), en kongressgruppe for afrikansk-amerikanske medlemmer, samt et medlem av den latinamerikanske kongressgruppen, som onsdag fra trappene på Kongressen i Washington DC vil kreve at A$AP Rocky blir løslatt.

les også 500.000 har skrevet under på å løslate A$AP Rocky

Det skal ifølge TMZ blant annet dreie seg om Hakeem Jeffries, Andre Carson og Adriano Espaillat.

VIL HA RAPPER FRI: Demokrat Hakeem Jeffries er angivelig blant dem som ønsker A$AP løslatt. Her avbildet i Washington 27. juni. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Ifølge nettstedet sier Jeffries at varetektsfengslingen er bevis for at «hip hop-politiet» ikke bare er et amerikansk fenomen.

les også A$AP Rocky avlyser hele Europa-turneen

TMZ har tidligere omtalt forhold de beskriver som inhumane: at rapperen sover på en yogamatte uten tepper og at han angivelig sitter på en celle ved siden av personer med alvorlige psykiske problemer. Også maten skulle ifølge deres anonyme kilder være uspiselig og vannet skittent.

Påstander avvist av A$APs advokat

Påstandene ble avvist av den svenske kriminalomsorgen. Også A$APs advokat Henrik Olsson Lilja har også tilbakevist påstandene. Han tror noen har blandet sammen forholdene i arrestcellen, som han sier kan kritiseres, med forholdene i varetektsfengselet.

Til Dagens Nyheter har han uttalt at rapperen er blitt behandlet på korrekt vis, og at A$AP er bekymret for at det skal fremstå som om han klager. Advokaten sier hans klient aldri har vært i kontakt med TMZ.

Artisten, som egentlig heter Rakim Mayers, ble fredag 5. juli varetektsfengslet i to uker, mistenkt for mishandling, etter å ha blitt arrestert 30. juni.

– Han er lei seg for dette. Det er veldig vanskelig å forstå at han ble varetektsfengslet, sa rapperens advokat til Aftonbladet etter fengslingsmøtet.

ADVOKAT: Henrik Olsson Lilja er rapperens advokat. Foto: STINA STJERNKVIST / EPA

Rapperen ble pågrepet etter konserten sin på Smash-festivalen på Olympiastadion i Stockholm, mistenkt for å ha mishandlet en mann. Mannen skal ha blitt overfalt av flere mens han lå nede.

les også Alan Walker gir ut låt med fengslede A$AP Rocky – ber om rettferdighet for rapperen

Fornærmede ble fraktet til sykehus med ambulanse etter hendelsen. Han har ifølge aktor fått sårskader og måtte sy.

PÅTALEMYNDIGHET: Fredrik Karlsson er anklager i saken. Foto: STINA STJERNKVIST / EPA

A$AP Rocky delte selv en video av hendelsen på Instagram. Han har hevdet at han ble forfulgt og trakassert av mannen, og handlet i selvforsvar. I videoen han har delt kan man blant annet høre artisten si at han «ikke vil ha noe bråk med disse guttene». Man kan også se en mann slå hodetelefonene sine i hodet på en av artistens livvakter. En kvinnestemme sier også at mennene som følger etter dem har tafset på henne og en venninne.

les også A$AP Rockys advokat til VG: – Blir trolig varetektsfengslet i mer enn to uker

Ifølge BBC ble ytterligere tre personer pågrepet sammen med A$AP Rocky. Livvakten hans, som ble arrestert på mistanke om mishandling, ble løslatt like etterpå. To andre personer i rapperens følge ble også varetektsfengslet for samme episode.

A$APs advokat har sagt til VG at det er sannsynlig at rapperen blir varetektsfengslet ut over de første to ukene, men at det er opp til politiadvokaten. Rettssaken skal etter planen starte i begynnelsen av august, ifølge Olsson Lilja.

Publisert: 17.07.19 kl. 10:00 Oppdatert: 17.07.19 kl. 10:14