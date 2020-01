SKAPTE ENGASJEMENT: Raylee gikk til finalen og bidro til å skape så stort engasjement i den første MGP-delfinalen at flere fikk problemer med å stemme. Nå lover NRK bot og bedring. Foto: Trond Solberg

MGP: NRK skjerper stemmerutinene

Etter at flere opplevde stemmekrøll under den første delfinalen i Melodi Grand Prix sist lørdag, har NRK bestemt seg for å bedre kapasiteten slik at alle får stemt i den andre delfinalen til helgen.

Det bekrefter MGP-general Stig Karlsen overfor VG.

– Vi har hatt et møte i dag der jeg har fått en utvidet innsikt i kapasitetutfordringene, sier Karlsen om problemene som oppsto lørdag.

På NRK Underholdnings Facebook-sider var det flere som meldte at de hadde problemer med å stemme i den første duellen, mellom Geirmund og Lisa Børud. Av den duellen gikk Børud seirende ut.

Enkelte VG-tipsere meldte også at de ikke fikk til å stemme på Geirmund i det hele tatt mens duellen pågikk.

NRK bedyret da at utfallet av duellene var rettferdige, tross «rusk» i maskineriet. Likevel tar de sine forholdsregler før den andre delfinalen til helgen.

– Engasjementet var langt større enn vi hadde turt å håpe på, så derfor dobler vi den tekniske kapasiteten til lørdagens sending. Det jobbes nå med å sette inn tiltak på alle nivåer, slik at vi får eliminert oppstartproblemene, forteller Stig Karlsen til VG.

Det nye av året er at man kun kan stemme via nett, og at man på forhånd må registrere seg og logge seg inn på NRKs avstemningsside. Ifølge NRK var det i denne innloggingsprosessen at noen seere støtte på problemer.

Det var 22 år gamle Raylee som sikret seg en finaleplass etter den første delfinalen sist lørdag og er klar for Melodi Grand Prix-finale i Trondheim den 15. februar.

Mandag morgen ble de fire artistene til lørdagens delfinale presentert; Rein Alexander, Anna Jæger, Tore Petterson og duoen Kim Wigaard og Maria Mohn.

Publisert: 13.01.20 kl. 23:06

