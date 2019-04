POPULÆR: Taylor Swift under iHeart Radio Music Awards i Los Angeles i mars i år. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Taylor Swift på listen over verdens mest innflytelsesrike personer

Time Magazine presenterer de 100 personene de mener er «viktigst» i verden når det gjelder påvirkningskraft, og Taylor Swift (29) er viet stor plass.

At det velrenommerte bladet presentere sin Topp 100-liste over innflytelsesrike mennesker, er er årlig affære. I år markerer de begivenheten med å presentere seks ulike forsider. Popstjernen Swift har æren av å figurere på den ene.

Selv om andre musikkartister også er med på listen, er Swift den eneste som er avbildet på forsiden. De andre er skuespiller Dwayne Johnsen (46), skuespiller Sandra Oh (47), journalist, programleder og forfatter Gayle King (64), politiker og leder for reprentantenes hus Nancy Pelosi (79) og fotballstjernen Mohamed Salah (26).

Inni bladet har andre kjendiser i velvalgte ordelag beskrevet de 100 utvalgte og deres kvaliteter. Popartist Shawn Mendes (20) har skrevet om Swift:

«Taylor får alle som er eldre til å føle seg unge igjen, og alle unge til å tenke at de kan få til alt de vil. Det er så sjeldent og så spesielt. Hvis det er én ting jeg selv ønsker å oppleve i karrieren og livet, så er det.»

Mendes er selv med på listen.

Swift har det siste året for første gang uttalt seg om sitt politiske ståsted – at hun er demokrat på sin hals. Det har ikke gått president Donald Trump (72) hus forbi.

– La oss si at jeg liker Taylor Swifts musikk 25 prosent mindre, uttalte Trump i fjor høst.

Rekordmange kvinner

I år har rekordmange kvinner fått plass på listen. 48 kvinner er presentert, deriblant tidligere førstedame Michelle Obama (55), popartist Lady Gaga (33) og «Game of Thrones»-stjernen Emilia Clarke (32).

FORSIDENE: Her er ansiktene som pryder Times utgave med Topp 100-listen. Foto: Faksimile, Time Magazine

Time-redaktør Edward Felsenthal sier om kåringen, som skjer for 16. året på rad og løfter frem mennesker på tvers av nasjoner og virksomhet, at den utgjør selve hjertet i bladet.

«Mange av disse både støtter og utfordrer hverandre. I en tid hvor problemene våre ofte krever tverrfaglige løsninger, har disse personene en unik posisjon med tanke på innflytelse», sier sjefredaktøren.

Swift har ikke kommentert hederen offentlig. På Instagram, der hun har over 115 millioner følgere, har hun den siste tiden hatt en kryptisk nedtelling til 26. april, noe som får fansen til å spekulere at hun kommer til å lansere nytt materiale på den datoen.

Denne uken ble for øvrig en 23 år gammel mann som tok seg inn i Swifts hjem i New York i mars i år, dømt til fire års fengsel. Mannen hadde nettopp sluppet ut fra seks måneder bak murene for å ha brutt seg inn hos Swift, da han gjentok handlingen. Popstjernen har også tidligere vært utsatt for intens uønsket oppmerksomhet.

Publisert: 17.04.19 kl. 16:45