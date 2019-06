VIL HA MER: Det har skapt reaksjoner i norske artistmiljøer at NRK ikke gir honorar til sine representanter i Eurovision Song Contest – som Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan i KEiiNO, til tross for doble arbeidsdager i over en uke før finaledagen. Foto: Trond Solberg

Eurovision-artistene fikk bedre betalt for 53 år siden

Som NRKs representant i Eurovision Song Contest i 1966 fikk Åse Kleveland dobbelt så mye betalt av statskanalen som årets finalister, KEiiNO.

Det viser dokumenter som VG har innhentet.

Omregnet til dagens kroneverdi via priskalkulatoren til Statistisk sentralbyrå, fikk Kleveland i 1966 et samlet honorar for norske Melodi Grand Prix (MGP) og Eurovision Song Contest (ESC) på drøyt 26.600 kroner.

KEiiNO mottok på sin side – i likhet med andre vinnere i dette tiåret – mellom 10.000 og 13.000 for sin deltagelse i MGP i år. Trioen fikk ingen ytterligere midler for å representere NRK og Norge i ESC i Tel Aviv.

Mens NRKs representanter for 50 år siden fikk 150 prosent påslag på MGP-honoraret for å delta i ESC, må dagens ESC-artister nøye seg med den ene summen som utbetales til alle MGP-finalister.

REPRESENTERTE NORGE: Åse Kleveland fikk i alt 2500 kroner av NRK i 1966, viser dokumenter VG har innhentet. Det er 26.600 kroner etter dagens kroneverdi. Foto: VG

Tidligere har VG skrevet at korister og musikere blir betalt i ESC, ikke selve artistene. Tom Hugo Hermansen i KEiiNO har ikke lagt skjul på at han synes dagens honorarordning er for dårlig.

– Jeg opplever at NRK har en oppfatning av økonomien i musikkbransjen som ikke har rot i virkeligheten. NRK bruker mye penger på show, kostymer og produksjon, men forventer at artister, låtskrivere og managere tar regningen for alt innholdet. Men siden Norge er et lite land, er det stor risiko for at man ikke får igjen det investerte, sier Tom Hugo til VG.

Han tror en endring i honorering for artister og låtskrivere vil øke kvaliteten og interessen blant de beste i sitt fag.

– Om hovedingrediensene er fra First Price, hjelper det fint lite om maten blir servert på et dyrt servise. Men jeg er fullt klar over at NRK har et begrenset budsjett, og håper de vil se på ulike løsninger sammen med TONO eller et offentlig fond, sier han og peker på at svensk tv har et samarbeid med det svenske musikerforbundet om sine deltagere.

IKKE HONORERT: Kjetil Mørland deltok for Norge i Eurovision i 2015, sammen med Debrah Scarlett. Foto: Trond Solberg

Tom Hugo Hermansen får støtte av flere norske Eurovision-artister, deriblant Kjetil Mørland.

– Jeg synes det bør være en selvfølge at artistene i fremtiden får betalt for å opptre på et så stort arrangement. Selv om Eurovision kan være fin eksponering, vil NRK sette et godt eksempel ved å hylle artistenes innsats, sier Mørland.

At dette ikke er tilfelle i dag, gjenspeiler litt musikkbransjen generelt, mener han.

– Artister i startfasen av karrieren går ofte selv i minus på for eksempel en turné, selv om alle musikere som er hyret inn får betalt. Det kan være en tøff bransje der man må ofre mye tid og innsats for å lykkes uten å få betaling, sier Mørland.

NRKs MGP-general Stig Karlsen er kjent med reaksjonene, men vil ikke kommentere saken før de får evaluert årets konkurranse, noe som ennå ikke er gjort.

– Vi tar med oss innspillene videre. Vi har på nåværende tidspunkt ikke konkludert på disse spørsmålene, sier Karlsen til VG.

NRK brukte i år 3,03 millioner kroner på ESC og hadde en delegasjon på 17 personer i Tel Aviv midt i mai.

IKKE HONORERT: Joakim «JOWST» With Steen (til høyre) deltok i Eurovision i 2017 sammen med Aleksander Walmann. Foto: Helge Mikalsen

Joakim With Steen, kjent under artistnavnet JOWST, presiserer at det er lagt opp til at de som eier mastertapen er de som tjener på – og betaler for – den eventuelle suksessen med Eurovision-bidraget. I JOWSTs tilfelle var dette Warner Music.

– I vårt tilfelle betalte Warner derfor en del av utgiftene rundt promo-turneen, så for meg og Aleksander (Wahlmann, journ.anm.) var det ganske små utgifter knyttet til «arbeidet», sier With Steen til VG.

– Man kan kanskje si at det er tapt arbeidstid som man burde fått dekket av NRK, men jeg ser på dette på den måten at det er arbeidstid. Som artist kommer liksom betalingen fra streams og nedlastinger noen måneder etter, og som låtskriver kommer det noen ganske fine utbetalinger i de to årene etterpå. Jeg har tjent tilbake det vi måtte legge ut for selv, sier Joakim With Steen.

– Hva kan NRK gjøre?

– Det eneste jeg ser for meg er at de setter av færre kroner til pyro og konfetti, for så å la det være en del av budsjettet til artistenes Eurovision-turné. NRKs generelle holdning måtte på en måte bli å fokusere mer på å vinne Eurovision, enn å få så mange tv-seere som mulig under Melodi Grand Prix, mener With Steen.

President Morten Thomassen i den norske Grand Prix-klubben er heller ikke i tvil.

– Prinsipielt bør artister og andre som er på jobb for NRK få et honorar, og størrelsen bør være i forhold til den innsatsen man legger ned, sier han.

Melodi Grand Prix-historiker Kato Hansen vektlegger arbeidsinnsatsen som legges ned av artistene i dagen før og under Eurovision.

– I dag må artistene være tilgjengelige i to uker, mot to prøvedager pluss sending på 1960-tallet. At de ikke får betalt for det, kan tolkes dit hen at NRK anser sine ESC-deltagere som amatører inntil det motsatte er bevist. En slik holdning er ingen tjent med, aller minst Norge og våre sjanser i ESC, sier Hansen.

Publisert: 02.06.19 kl. 16:43