ARTIST: Ivar Peersen, kjent fra metalbandet Enslaved under navnet Ivar Bjørnson, har også drevet Peersen Production. Nå er selskapet begjært konkurs. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nytt produksjonsselskap konkurs: – Uforsvarlig å fortsette

Corona-pandemien har tatt knekken på Peersen Production, som er eid av Enslaved-gitarist Ivar Peersen.

Nå nettopp

Selskapet Peersen Production AS er slått konkurs. Til VG bekrefter eier av selskapet, Ivar Peersen, at mangelen på oppdrag som en konsekvens av corona-pandemien ligger bak konkursen.

– Vi hadde i det lengste håpet at det med tiden skulle komme en form for løsning på denne situasjonen, men det er helt stille hos våre leverandører også. Personlig kan jeg ikke se at det kommer til å skje noe før langt ut i 2021, sier han til VG.

Peersen er først og fremst kjent fra metalbandet Enslaved under navnet Ivar Bjørnson. Han er også styreleder for artistorganisasjonen GramArt. Han mener det hadde vært dårlig business å holde liv i selskapet i tiden fremover.

– Vi er kommet til en tid på året der det er uforsvarlig å fortsette, med tanke på ansatte, feriepenger og slikt. Det ble viktigere enn å holde selskapet intakt.

– Så man kan si at dette dreier seg om ingen konserter, ingen penger?

– Ja, det er rett og slett det. Sånn regelverket er tror jeg ikke noen arrangør hiver seg på med det første. Det er rett og slett ikke utsikter til noe som helst, forteller Peersen.

Peersen Production gjorde blant annet Rolling Stones’ konsert i Bergen i 2006, samt Bon Jovi i samme by i 2013.

– For min del betyr ikke denne konkursen slutten på showbiz, men det er en god pause til verden begynner igjen. Jeg har nok å gjøre, men blir det krise får jeg klippe håret og få meg en ordentlig jobb, sier Peersen med et med et smil.

I 2019 hadde selskapet Peersen Production AS driftsinntekter på 6,7 millioner kroner, en økning på over 1,3 millioner fra året før. Resultatet havnet også i pluss, med 19.000 kroner. Året før gikk selskapet 556.000 kroner i minus på resultatet før skatt.

Advokat Atle Birkeland er oppnevnt som bostyrer. Han sier til VG at han ennå ikke har møtt Peersen, og derfor ikke ønsker å kommentere saken.

Dette er ikke det første produksjonsselskapet som går konkurs under coronapandemien. Tidligere har selskapet Bary AS, som blant annet er leverandør for Karpe, gått konkurs.

Publisert: 01.07.20 kl. 16:11

