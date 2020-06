ROCKEEVETERAN: Bruce Springsteen, her i New York i fjor høst. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Bruce Springsteen til Donald Trump: – Få på deg et jævla munnbind

Fra en «The Boss» til en annen – Bruce Springsteen (70) sender en tordentale direkte til presidenten (74).

For mindre enn 10 minutter siden

At Springsteen er ihuga motstander av Donald Trump, skjønte verden allerede før Trump ble president. Misnøyen har ikke avtatt siden det. Nylig langet rockeren ut mot Trump for måten han har håndtert dødsfallet til George Floyd.

Nå smeller det igjen – denne gangen på grunn av coronasitusjonen i USA.

I et lydopptak fra sitt eget hjem snakker artisten direkte til Trump. Opprinnelig var tiraden ment for Springstens radioshow «From My Home To Yours» på SiriusXM, men han valgte onsdag å poste det på Twitter, til sine 1,2 millioner følgere.

– De mer enn 100.000 døde amerikanere i løpet av de siste få månedene, og den slappe, skammelige responsen fra våre ledere, har gjort med fly forbannet, sier Springsteen.

Trump provoserte: Dukket opp uten munnbind

– Disse menneskene fortjener bedre enn bare å utgjøre en brysom statistikk i vår presidents kamp for å bli gjenvalgt. Det er en nasjonal vanære, fortsetter han.

Springsteen spiller Bob Dylans låt «Disease of Conceit» som en dedisering til «mannen bak «The Resolute Desk»», trepulten som ble gitt til USA fra Dronning Victoria i 1879, og som står i Det ovale rom.

– Med all respekt, Sir, viss litt medfølelse og omsorg for dine landsmenn og landet ditt. Få på deg et jævla munnbind.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Bruce Springsteen fylte 70: Alle albumene anmeldt

Spingsteen forklarer i opptaket at han i stedet for å feire sommeren, vil fokusere på coronaviruset og hva det har kostet nasjonen – som et «rock n’roll-rekviem».

– Vi vil oppsummere hva vi har mistet, be for alle de døde og familiene de etterlater seg.

Trump har ikke kommentert Springsteens utspill.

Publisert: 18.06.20 kl. 14:54

Les også

Fra andre aviser