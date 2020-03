IKKE LENGER SINGEL: Maria Mena. Foto: Trond Solberg/VG

Maria Mena på Instagram: Har fått kjæreste

Artisten (34) avslører på Instagram at hun har funnet kjærligheten.

Under en spørsmålsrunde på Instagram-stories åpnet Maria Mena torsdag kveld opp om at hun har fått kjæreste. På spørsmålet «Har du fått kjæreste?» svarer hun følgende:

– Ja. Koselig opplegg, etterfulgt av et rødt hjerte.

Mena har ikke delt bilder eller skrevet navnet på sin utkårede.



VG har forsøkt å komme i kontakt med Mena, men foreløpig ikke lykkes.

Den siste tiden har Mena vist innblikk fra sin hverdag hvor det er tydelig at hun jobber med ny musikk. I samme spørsmålsrunde avslører hun at hun ikke kommer med ett nytt album, men to.

– Jeg skrev en sang om og til min nye mann som heter «And then came you». Det er noe av det fineste jeg har skrevet, skriver artisten på sin Instagram-story etterfulgt av at låten kommer på plate nummer to.

Mena har tidligere vært i et forhold med den 19 år eldre Bård Hauki, og før det var hun gift med journalist Eivind Sæther.

