Slik har du aldri sett Bob Dylan: I allværsjakke, hvite tennissokker og seilersko – på båttur i Oslofjorden. Gisle Navestad glemmer ikke «gisselsituasjonen» som oppsto etterpå – eller den mystiske kvinnen foran i kahytten.

DA ROCKE-

LEGENDEN

SKAPTE BØLGER

Se de unike bildene av Bob Dylan på båttur i Norge

Publisert: Nå nettopp

Når han søndag kveld spiller i Oslo, har Bob Dylan innført mobilforbud. Fotoflørten med VG for 31 år siden fikk også konsekvenser.

– Ja, du kan godt si at hele konserten hans ble holdt som gissel på grunn av de bildene.

Kalvøya-arrangør Gisle Navestad (63) husker hvordan pannesvetten rant som a hard rain’s a-gonna fall.

– Jeg sto i bakgrunnen på scenen og så budbilen endelig dukke opp i en støvsky bak publikumsmassen på Kalvøya-sletta. Da kunne jeg puste ut.

Mens berømtheten i forgrunnen omsider dro i gang åpningslåten «New Morning».

Dagen før konserten hadde VG tatt de oppsiktsvekkende bildene av Dylan til sjøs i Oslofjorden.

Avtalen som var gjort med managementet, gikk ut på at artisten skulle få et sett med alle motivene. Men det skulle ta mer enn et døgn å fremkalle filmrullen og lage papirkopier av eksponeringene – i farger – hos en fotobutikk.

– Dylan og bandet ville ikke gå på scenen før de hadde fått bildene i hånden og avtalen var oppfylt, humrer Navestad i dag.

Først da budet hadde levert pakken backstage, var Dylan klar til å spille.

Og Gisle Navestad kunne kjenne en velfortjent klapp på skulderen.

Nå er Oslo Spektrum klar for Bob Dylans konsert nummer 3881 i karrieren, ifølge nettstedet Concertarchives. I Norge blir det hans 28. siden den første i Drammenshallen i 1981.

Et publikum på rundt 8000 blir nødt til å putte mobilene sine ned i en låsbar pose som deles ut ved inngangen. Hverken bilde-, film eller lydopptak er tillatt når Dylan holder konserter i dag.

Robert Allen Zimmerman, som han egentlig heter, er blitt 81 år.

Gjennom en karriere på over 60 år har han solgt mer enn 125 millioner plater verden rundt. Totalt har Dylan utgitt 54 studio- og livealbum.

I 2016 ble artisten tildelt Nobelprisen i litteratur – men møtte ikke personlig opp under utdelingen.

I slutten av juni 1991, derimot, stilte han velvillig opp for VG-fotograf Line Møller.

Sammen med sin nå avdøde journalistkollega Espen A. Hansen ventet Møller på Bob Dylan i hotellresepsjonen i Sandvika – dagen før han skulle spille på Kalvøya-festivalen. Etter et par timer kom artistens livvakt «Big» Jim Callahan ut av heisen.

– Han gikk rett bort til oss at vi måtte fjerne oss. Dylan var fortsatt på rommet sitt, og vi var de eneste pressefolkene til stede, forteller VG-fotografen i dag.

– Jeg svarte at jeg kun skulle ta ett bilde, og så ville vi gå. Livvakten forsvant inn i heisen igjen, men bare noen minutter senere var han tilbake i resepsjonen sammen med Dylan.

– Jeg sa jeg skulle ta ett bilde. – Jeg tok to.

På vei ut av hotellinngangen sammen med Dylan snudde plutselig livvakten og kom tilbake til VGs team i resepsjonen. Så sa han:

«Bli med oss!»

– Vi visste ikke hva vi gikk til. Vi bare hengte oss på, forteller Møller.

– Sammen tuslet vi ned til båthavnen, et par hundre meter unna hotellet. Der ble vi – uten nærmere forklaring – invitert om bord i en cabincruiser!

Mens Dylan satte seg fremme i kahytten, ble journalist og fotograf plassert bakerst i båten idet følget cruiset ut fra Sandvika, forbi Kalvøya og inn i Oslofjorden.

Noe intervju med Dylan sto åpenbart ikke på agendaen, men etter noen minutter ble Line Møller vinket frem i båten av livvakten. I et kvarters tid fikk hun fotografere Dylan fritt om bord, mens han poserte velvillig, smilte og fleipet.

– Der er jeg alene med ham ute på Oslofjorden! Han fikler med et lite gullanker og smiler lurt. Det blir ikke mye prat. Jeg tenker at dette er unikt og er veldig usikker på hva jeg skal si, forteller Møller i dag.

– Jeg konsentrerer meg om å fokusere og måle lyset. Men en liten samtale om Oslo, naturen og det fine kveldslyset blir det før jeg høflig geleides bak i båten igjen.

Rundt 40 eksponeringer fikk Møller festet til kamerarullen under båtturen på rundt halvannen time.

Kun ett av dem kom på trykk i papiravisen dagen etter:

31 år senere kan VG presentere flere av motivene og hele historien bak den oppsiktsvekkende seansen med mannen som regnes som av verdens mest folkesky artister.

– Dette er unike motiver. Bilder av «casual Bob» er sjeldnere enn hønsetenner, påpeker VG-anmelder Morten Ståle Nilsen.

Han er tidligere Idol-dommer og redaktør for musikkmagasinet BEAT – og en Bob Dylan-kjenner.

– Dette gjelder spesielt for tiårene etter 80-tallet. De få bildene som eksisterer, er stort sett tatt av paparazzifotografer og er ikke spesielt gode. Dylan har lang trening i å gjemme seg og er like glad i «hoodies» som en 12 år gammel gamer, mener Nilsen.

– Det er ikke det at Dylan ikke stiller opp i offentlige sammenhenger. Han holder taler, opptrer på TV og holder konserter. Men han liker åpenbart ikke å bli fotografert. Denne båtturen kan ha vært siste gang Dylan lot en pressefotograf komme så nært innpå seg. Og det er helt usedvanlig å se ham så avslappet og uaffisert.

I juni 1991 hadde Bob Dylan nylig rundet 50 år. Sommeren før spilte han også på Kalvøya, for første gang i Norge på ni år.

Gisle Navestad var i en årrekke medarrangør av den klassiske festivalen på øya rett utenfor Sandvika. At managementet til Dylan tidlig tok kontakt med ønske om spille for andre året på rad, kom som et lite sjokk.

– I 1990 kom han med et stort sikkerhetsoppbud og var veldig sky. Året etter virket han lettere til sinns. Vi hadde festivalbåten vår klar og inviterte til en tur på sjøen, minnes Navestad i dag.

– Men da VG dukket opp på hotellet og tok bilder – og med tanke på Dylans historikk og redsel for fotografer – var jeg sikker på at livvakten ville røske til seg kameraet og dra ut filmen.

Men storvokste «Big» Jim Callahan inviterte isteden pressen om bord og nøt selv sjøluften sammen med en ukjent bransjerepresentant.

– Dylan selv valgte selv å innta en rekke ulike positurer, han var helt klart interessert i å få denne utflukten dokumentert.

– Hva snakker man med Bob Dylan om, sånn på tomannshånd?

– Alt annet enn musikk og karriere! Det har årene i konsertbransjen lært meg, svarer Navestad, som i dag selger maskiner og utstyr til næringsmiddelindustrien.

– Det blir til prat om løst og fast, vær og vind og sånt. Dylan er ingen snakkesalig type. I backstageområdet før og etter konserten neste dag minglet han med de andre artistene og festivalpersonalet, men han fremstår som reservert av natur. Når han er ute på turné, har jeg inntrykk av at han holder seg mye på rommet sitt.

Om det skyldtes sjøluften eller ei; kvelden før sin egen opptreden fikk Bob Dylan brått lyst til å gå på konsert selv.. Valget var av alle ting det amerikanske humor-reggaebandet Dread Zeppelin.

– Han ville se dem på Rockefeller i Oslo sentrum. Vi tenkte: Hvordan i all verden gjør vi dette? En gjeng med livvakter? Etablere et avgrenset, sikret område til ham inne i konsertsalen? Men til slutt sa vi: Fader heller, vi går bare rett inn, forteller Navestad.

– Dylan dro hettejakken godt over hodet, ble stående i baren, drakk øl og nøt konserten. Og ikke en eneste sjel kjente ham igjen.

Apropos mystikk og hemmelighetskremmeri ...

Kvinnen med hatten i kahytten ... ... hvem i all verden var det?

– Ja, henne husker jeg godt. Hun reiste åpenbart sammen med livvakten eller Dylan selv. Men jeg fulgte ikke med på hvilken av de to hotellromdørene hun gikk inn og ut av, svarer Gisle Navestad.

– Det må du nesten spørre Bob Dylan om.