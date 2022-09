TAR AV: Girl In Red, her i aksjon ved jazzfestivalen i Montreux i juli.

Girl In Red tjente enda mer i 2021

Marie Ulven Ringheim fortsetter å håve inn.

23-åringen fra Horten farter verden rundt med sin bejublede indiepop, og den er lønnsom butikk.

I fjor vår slapp hun debutalbumet «If I Could Make It Go Quiet». Det førte blant annet til listeplassering på Billboard i USA, og til utmerkelsen Årets Spellemann her hjemme.

Dette har ikke gjort skade på forretningene, etter 2021-regnskapet for artistens selskap World In Red AS å dømme.

Over 50% mer omsetning

Omsetningen økte fra 11,6 millioner kroner i 2020 til 18,5 millioner i 2021.

Selskapets overskudd økte fra 6,4 millioner til 7,8 millioner, før skatteberegning.

Der Marie Ulven Ringheim tok ut fem millioner i utbytte i 2020, nøyde hun seg med 4,6 millioner i 2021.

Hun eier selskapet hundre prosent. Det har nå to årsverk oppført, og lønnsutgiftene har gått opp fra 303.000 til 1,3 millioner.

TOMMEL OPP: Marie Ulven Ringheim på P3 Gull i november 2021.

Girl In Red har i tillegg opprettet et eget selskap for livevirksomhet. Der foreligger ikke regnskap for 2021 ennå.