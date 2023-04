STILLER MED HITS: Ballin.

Ballinciaga kommer til VG-listekonserten

16. juni er det klart for VG-listas gratiskonsert på Rådhusplassen i Oslo. Dit kommer verdens største rosamaskerte trio.

Under fjorårets konsert skjedde noe uvant da Ballinciaga gikk på scenen med Kevin Lauren og David Mokel.

Publikumsstøyen var så monumental at crewet som jobbet rundt og bak scenen mistet sambandet, og fikk ikke kommunisert.

– Noe slikt har aldri skjedd i løpet av de ti årene jeg har jobbet med arrangementet, sier VG-listas prosjektleder Vjollca Moazzem

– Ingen forventet helt det som skjedde i fjor, sier Ballins lysrøstede vokalist.

– Vi fikk beskjed om at det egentlig var litt krise. Sambandet funket, men det var ingen som hørte noen ting. Da måtte vi bare håpe på det beste.

Se og hør levenet her:

Mangelen på kommunikasjon påvirket imidlertid ikke Ballins opptredener på Rådhusplassen.

– Vi fikk høre i forkant at «det kommer til å bli sykt her, det er så mye folk». Men så, når du er i det, er det bare mye sykere enn du tror, sier Ballins DJ.

Album på vei

På den kommende VG-listekonserten blir det også nye Ballin-låter. De lover «en liten pakke» før sommeren, av et omfang bandet mener er på albumnivå.

– Alt nytt. Deilig nytt!

Trioen forteller at utgivelsen også vil inneholde noe litt annerledes enn partypopen de er mest kjent for.

– Vi har holdt dette gående – og reparert – i mange måneder på rad. Og kanskje traff vi en søndag litt hardt og måtte skrive om det, ler den lyse stemmen.

– Vi hadde en søndag med fyllesjuke, liksom. Da skrev vi litt låter. Noe bitte litt mer reflektert.

En del av den nye musikken stammer fra en nylig bandtur til Spania, forteller de.

– Vi hadde en villa med fin utsikt, og så prøvde vi å skrive musikk som hørtes ut slik den så ut, sier DJ’en.

Ballin hadde fjorårets mest spilte låt i Norge, «Dans på bordet».

Den nekter å legge seg ned og dø; i påsken ble den åpenbart afterskimusikk, og klatret igjen til 11. plass på Spotifys daglige hitliste – godt over et år etter utgivelsen.

Opphavsmennene sier de har innfunnet seg med at sangen lever sitt eget liv.

– Hvis det eneste målet vi hadde var å liksom skulle «ta» den, da hadde det bare blitt vanskelig og kjipt til slutt, sier lysrøsten.

– Og hadde vi bare hatt den, hadde det vært verre. Men jeg mener, vi har «Beklager», vi har «Tante», «La Luxury», «Kjære alkohol» ... Vi har levert etter den!

VG-listekonserten arrangeres i år i samarbeid med Bauer Media og Radio Topp 40, og vil i tillegg vises på VGTV, VG.no og TikTok.

Konserten på Rådhusplassen i hovedstaden blir den eneste i sommer.

– Det er vemodig at vi i år ikke får besøkt Bergen og Trondheim, sier prosjektleder Vjollca Moazzem.

– Likevel er det viktig for oss at våre trofaste fans i disse byene får ta del i denne folkefesten. Derfor vil konserten fra Rådhusplassen strømmes live på utvalgte kinoer i Trondheim og Bergen. Vi kan love at de som møter opp på kino vil få flere overraskelser.

