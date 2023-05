STARTEN: Alle syv i 1999. Bak f.v.: Tina Barrett, Bradley McEntosh, Paul Cattermole, Jon Lee og Jo O'Meara. Foran f.v.: Hannah Spearritt og Rachel Stevens.

S Club 7 bytter navn etter dødsfall

Alle syv i S Club 7 skulle være med på jubileumsturneen i år. Sånn ble det ikke.

De britiske popveteranene er i sorg etter at bandmedlem Paul Cattermole ble funnet død i sitt eget hjem i Dorset i forrige måned. Han ble 46 år gammel.

Nå har også Hannah Spearritt (42) trukket seg fra den forestående 25-årsturneen, bekrefter de fem resterende medlemmene i en video på Instagram.

Gruppa har for øvrig fjernet 7-tallet fra navnet og heter nå bare S Club i biografiene i sosiale medier (selv om de offisielle kontotitlene ennå ikke er oppdatert med det nye).

– Dere har sikkert lagt merke til at det bare er fem av oss her i dag, sier Jon Lee (41) i videoen til fansen.

– Selv om Hannah alltid vil være en del av S Club 7, skal hun ikke være med oss på denne turneen, legger han til – og sier at han ønsker henne «alt godt for fremtiden».

Det er ikke opplyst om hvorfor Spearritt dropper ut av turneen. Hun har imidlertid uttalt til The Sun at hun er i stor sorg over Cattermoles død. De to hadde et av-og-på-forhold over flere år – frem til for nærmere ti år siden.

– Han var min første kjærlighet, forklarte Spearritt.

– Sjokk

Lee forklarer snakker også om hvor preget de er av Cattermoles brå bortgang.

– Vi har vært i sjokk. Det har tatt tid for oss å finne de rette ordene for å beskrive hvordan det føles å miste vår bror Paul, sier Lee.

Rachel Stevens (45) sier at de alle trenger tid til å fordøye det som har skjedd.

– Og det er viktig for oss å være sammen, så vi kan minnes Paul og alle gode minner vi skapte sammen.

Tina Barrett (46) sier:

– Det er bare veldig, veldig trist.

Cattermoles dødsårsak er ikke kjent, men politiet har konkludert med at det ikke har skjedd noe kriminelt.

Gruppa, som ble kjent gjennom TV-serien «Miami 7» i 1999 toppet første gang listene i hjemlandet samme år med låter som «S Club Party» og «Bring It All Back».

Også da Cattermole trakk seg ut av bandet i 2002, fjernet gruppa 7-tallet fra bandlogoen. Året etter ble hele gruppa oppløst.

Men S Club 7 gjorde comeback i 2014, og i år var altså planen at alle syv skulle feire at det har gått 25 år siden de startet.

