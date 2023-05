I TETSJIKTET: Alessandra Mele forventes å gjøre det bra i kveldens Eurovision Song Contest-finale. Men konkurransen er hard.

Finlands Eurovision-finalist forbi Alessandra på Spotify

«Queen Of Kings» har lenge vært en god nummer to bak den svenske, favorittstemplede «Tattoo» på strømmetjenesten. Opp mot finalen i kveld har imidlertid finske Käärijä et formidabelt momentum.

Norges ESC-finalist Alessandra Mele (20) hadde en internasjonal strømmeslager i lommen allerede før hun vant Melodi Grand Prix.

Svenske Loreen (39) fikk enda mer av et ESC-favorittstempel før hun vant den hjemlige Melodifestivalen – og dette har vedvart.

Deres tøffeste konkurrent lørdag kveld ser ut til å bli det tredje og siste nordiske finalebidraget.

Finske Jere Pöyhönen (29), som går under artistnavnet Käärijä, har heftig vind i seilet på sin «Cha Cha Cha».

Og i motsetning til det norske og det svenske bidraget, er det først nå i finaleuken den virkelig omfavnes på Spotify.

Mangedoblet

Siden midten av april har Alessandras «Queen Of Kings» ligget på rundt 300.000 daglige Spotify-spillinger.

Loreens «Tattoo» har hatt ca. det dobbelte, mens Käärijäs «Cha Cha Cha» har sanket omtrent halvparten.

Etter semifinalen tirsdag denne uken, hvor alle disse tre var med, har imidlertid tallene mangedoblet seg – og styrkeforholdet endret seg.

I VINDEN: Finske Käärijä.

Tall fra Eurovision Charts viser at Käärijä onsdag rykket forbi Alessandra på Spotify for første gang.

Slik var topp tre for alle ESC-bidragene den dagen:

Loreen – «Tattoo»: 1.479.958 Käärijä – «Cha Cha Cha»: 1.006.170 Alessandra – «Queen Of Kings»: 937.645

Torsdagens Spotify-tall, de ferskeste tilgjengelige i skrivende stund, er så å si identiske.

FAVORITT: Loreen møter svenske fans utenfor sitt hotell i Liverpool lørdag formiddag.

Bookmakerne holder fortsatt Sverige som soleklar vinnerfavoritt.

Men både Oddschecker og Eurovisionworld, som samler vurderinger fra en rekke oddsselskaper, har Finland som en like soleklar nummer to – og Norge som nummer fem.

Begge disse har følgende toppliste i skrivende stund:

Sverige Finland Ukraina Israel Norge

– Kraft, energi, ild

Det er allerede noen uker siden ESC-entusiaster i sosiale medier begynte å diskutere om Alessandras «Queen Of Kings» kanskje fikk sitt momentum for tidlig, og at mange allerede kan være lei av låten før Norges finalist går på scenen i Liverpool lørdag kveld.

Uansett utfall kan den halvt italienske, halvt norske 20-åringen bokføre en stor internasjonal hit på CV’en, med over 45 millioner Spotify-spillinger så langt.

– Supergod følelse etter kveldens opptreden. Nå gleder jeg meg bare enda mer til morgendagens store finale, sa hun til NTB etter generalprøve natt til lørdag, via NRKs pressekontakter.

En av de mange fan-drevne Eurovision-bloggene, ESCXTRA, har de siste dagene gjennomført spørreundersøkelser for å utrope favoritter – én blant tilstedeværende pressefolk, og en blant publikum.

Det statistiske grunnlaget for disse bør kanskje ikke overvurderes, men resultatene som er presentert er uansett disse:

Pressen, som stemte på bakgrunn av fredagens generalprøver, har Sverige på førsteplass, Finland på andre – og Norge helt nede på 19. plass.

Publikum, som var tilstede ved semifinalene og stemte på bakgrunn av disse, har Norge på fjerdeplass, Sverige på andre – og Finland på topp.

En annen veletablert Eurovision-fanside, WiWiBloggs, har lørdag formiddag Finland på soleklar førsteplass i en leseravstemning – med Sverige på andre, og Norge på 16. plass.

FARGESTERK: Käärijä på scenen under generalprøve fredag kveld.

Finske Käärijä selv bobler av entusiasme før kveldens finale. Vinner han, blir det andre gang Finland tar seieren noensinne, etter Lordis «Hard Rock Hallelujah» i 2006.

– Jeg er så lykkelig, sier han til Sky News, og beskriver «Cha Cha Cha» slik:

– Kraft, energi, ild – og frihet, for meg.

I forhåndsfavoritt Loreens hjemland er det også bekymring for Finland å spore.

– Alle tror at Loreen vinner ved hjelp av juryen, skriver Aftonbladets ESC-kommentator Markus Larsson lørdag formiddag.

Men han påpeker at det er en grunn til at kun én artist, irske Johnny Logan, har vunnet Eurovision to ganger.

Loreen vant som kjent med «Euphoria» i 2012.

– Om juryen vil ha noe annet og nytt kan Loreen dessverre være kjørt. Ingen tror for eksempel at hun slår Finland i publikumsstemmer, mener Larsson.

Dersom Loreen vinner, blir det Sveriges syvende ESC-seier – en tangering av Irlands rekord.