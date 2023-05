Alessandra før Eurovision-finalen: − Har selvfølgelig vært bekymret

LIVERPOOL (VG) En optimistisk Alessandra Mele (20) var godt fornøyd med egen innsats etter den aller siste gjennomgangen før Eurovision-finalen i kveld. Men helsen har plaget henne lenge.

20-åringens mamma Marie Watle fortalte VG fredag at Alessandra har vært plaget – av og på – med forkjølelse siden jul.

– Jeg har selvfølgelig vært bekymret for det. Det er ikke normalt, sier Norges ESC-finalist i et pressetreff lørdag ettermiddag.

– Jeg føler meg bedre. Jeg har roet ned pratingen, det var to dager jeg ikke pratet, forteller hun.

Alessandra legger ikke skjul på at hun kommer til å være nervøs før fremføringen av «Queen Of Kings» lørdag kveld.

– Men det er normalt, det betyr at man bryr seg om hva man gjør. Jeg er klar, vi har øvd 13 ganger på scenen.

Sent fredag kveld uttrykte hele Norges «Queen of Kings» også at hun var i rute foran kveldens finale.

– Supergod følelse etter kveldens opptreden, nå gleder jeg meg bare enda mer til morgendagens finale, sa hun til norsk presse fredag kveld.

KJÆRESTE-STØTTE: Alessandras kjæreste, Ludwig Gassner, er også på plass i Liverpool. Her er de avbildet tidligere i Oslo tidligere i vår.

Det var denne prøven som har vært den viktigste for Alessandra hele uken, ettersom det er denne opptredenen som danner utgangspunktet for stemmene fra de internasjonale juryene.

Etter den dramatiske semifinalen tirsdag, der Norge ble ropt opp aller sist, trakk Alessandra den gunstige andre halvdelen av kveldens finaleshow. Hun er ut som nummer 20 av 26, rett etter fjorårsvinner Ukraina.

Storfavorittene Sverige og Finland er begge i første halvdel, henholdsvis nummer 9 og 13.

Det er Østerrike som har fått æren av å åpne finalen i Eurovision 2023, mens vertslandet England, på vegne av Ukraina, avslutter.

NÅ GJELDER DET: Så glad ble Alessandra da hun gikk videre til kveldens Eurovision-finale, men det er altså nå det er alvor!

Finske Käärijä ble heller ikke mer upopulær blant pressen etter at han tok seg en rundtur på mediesenteret etter sin siste gjennomgang tidligere på kvelden.

POPULÆR: Finske Käärijä skapte en smule kaos da han tok en tur innom den finske delegasjonen i mediesenteret etter endt sisteprøve lørdag ettermiddag.

Norge startet lørdagen på syvendeplass på oddsen, mens Finland – som har fått mye oppmerksomhet i Liverpool de siste dagene – har forsterket sin posisjon i ryggen på ledende Sverige.

Lørdag ettermiddag var Alessandra tilbake på femteplass, men samtidig hadde Finlands Käärijä gått forbi Alessandra på Spotify.

Den siste uken har det også vært spekulert rundt Alessandras stemmeproblemer.

Alessandra dukket opp med skjerf på scenen under den første generalprøven fredag formiddag.

Tidligere denne uken ble hun også tvunget til å avlyse en fan-opptreden og et møte med norsk presse.