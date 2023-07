POPULÆR GRUPPE: Beyonce Knowles, Michelle Williams og Kelly Rowland i Destiny's Child fotografert i New York i 2004.

Ønsker gjenforening av Destiny's Child

Sangeren Michelle Williams (43) er åpen for en gjenforening av Destiny's Child.

Det skriver People Magazine.

Den tidligere musikkgruppen besto før de la opp av superstjernen Beyoncé Knowles, kusinen Kelly Rowland og noe mindre profilerte Michelle Williams.

Sistnevnte omtalte muligheten for en gjenforening av den tidligere jentegruppen Destiny's Child da hun nylig gjestet TV – programmet «The Terrel Show».

Var det opp til Williams hadde trioens siste album «Destiny Fulfilled» ikke blitt det siste, uttalte hun.

– Jeg ville ikke det, sier Michelle Williams om 2004-albumet.

– Jeg vet ikke om vi ønsket at det skulle være det siste. Det er som det er. Men om det var opp til meg hadde vi fremdeles holdt koken. Vi ville fremdeles vært en gruppe.

Ville ta sitt eget liv

Den tidligere Destiny's Child-sangeren har tidligere vært åpen om at hun på høyden av karrieren var dypt deprimert.

Betroelsen kom på talkshowet «The Talk» i 2017. Der snakket Michelle Williams seg om sin mental helse.

Williams ble med i Destiny’s Child sammen med Kelly Rowland og Beyoncé Knowles i 2000 og var med i bandet til 2006.

– Det kom til et punkt hvor jeg vurderte selvmord ... og bare ville gi meg, sa på talkshowet ifølge People.

ÅPEN OM DEPRESJON: Michelle Williams har tidligere vært åpen om sin mentale helse. Her sees hun under en Destiny's Child-opptreden i 2004.

Ifølge Billboard gikk det lang tid før artisten innså at hun var deprimert. Hun skal først ha trodd at symptomene var tegn på innkjøringsproblemer. Først da hun var i 30-årene forsto hun at hun lenge hadde lidd av depresjon.

– Jeg var i et av de bestselgende jentebandene noensinne, men var deprimert. Da jeg sa ifra til manageren vår på den tiden, sa han: «Men dere har akkurat signert en kontrakt verdt flere millioner. Du skal på turné. Hva kan du være deprimert over?», fortalte Williams.

Destiny's Child annonserte at de ville gi seg som gruppe under en opptreden i Barcelona i 2005.

– Vi hadde arbeidet sammen som Destiny's Child siden vi var ni år gamle og turnert sammen siden vi var 14, uttalte gruppen da til MTV News.

– Etter mye diskusjon og sjelegransking har vi kommet til at turneen vi nå er på gir oss sjansen til å forlate Destiny's Child på topp; forent i våre vennskap og fylt med en overveldende takknemlighet for musikken vår, fansen vår og hverandre.

– Ville støttet beslutningen

Destiny's Child har sporadisk gjenforenes under begivenheter som feiringen av Kelly Rowlands 35-års dag i 2020. De sto sist gang på en scene sammen i 2018 som del av Beyonces Coachella-konsert.

Beyonces far og gruppens tidligere manager Mathew Knowles ønsker også at gruppen gjenoppstår.

– Det er en beslutning som kvinnene må ta selv. Jeg ville absolutt støttet den beslutningen siden jeg fremdeles er manager for Destiny's Child, sa han til Entertainment Tonight i mars.