LANSERER NYTT ALBUM: Dolly Parton på pressekonferanse for det planlagte albumet «Rockstar» i juni år.

Dolly Parton: Håper jeg faller død om på scenen

Countrylegenden har INGEN planer om å pensjonere seg.

Dolly Parton-fans som frykter 77-åringen vil trekke seg stille og rolig tilbake og hvile på laurbærene, kan puste lettet ut.

Artisten som blant annet skrev klassikeren «I Will Always Love You» har i et intervju med Greatest Hits Radio gjort det helt klart at pensjonisttilværelse ikke er noe for henne.

– Jeg kommer aldri til å pensjonere meg. Jeg håper bare jeg faller død om på scenen midt i en sang en dag. Forhåpentligvis under en sang jeg selv har skrevet, sier Parton.

– Sånn er det jeg håper å ta ta kvelden, for jeg har ingen andre valg, sier hun.

Og det er ikke kun på scenen fans kan fortsette å nyte Dolly Parton. For tiden jobber hun med et nytt album, denne gangen i genren rock, med tittelen «Rockstar». Den skal etter planen lanseres 17. november.

På albumet har hun fått med seg en lang rekke gjesteartister, blant andre Simon Le Bon fra Duran Duran og Rob Halford fra metalbandet Judas Priest.

