Sør-Korea vil kalle BTS inn i militæret

Rekrutteringssjefen for det sørkoreanske militæret vil at medlemmene i K-pop-bandet BTS skal utføre militærtjenesten.

Publisert: Nå nettopp

Lee Ki Sik, sjef i Military Manpower Administration, skal fredag ha uttalt til landets lovgivere at «det er ønskelig» at musikerne i bandet kalles inn, skriver ABC News.

Tidligere i uken skal forsvarsminister Lee Jong-sup ha kommet med samme utspill under et parlamentsmøte. Kulturminister Park Bo Gyoon skal på sin side ha uttalt at hans departement snart vil kunngjøre sitt ståsted.

Ifølge sørkoreansk lov må alle funksjonsfriske menn i alderen 18–35 tjenestegjøre mellom 18 og 21 måneder. Formålet er å ruste seg mot trusselen fra nabolandet Nord-Korea.

Men det gis unntak til meritterte idrettsutøvere, musikere og dansere, fordi de antas å styrke landets renommé. Politikere og flere andre har tatt til orde for at K-pop-stjerner som BTS må falle under denne betegnelsen.

Dropper folkeavstemning

Rekrutteringssjefen og forsvarsministeren ønsker at denne loven skal revideres, også på grunn av det de mener er et rettferdighetsprinsipp.

I forrige måned opplyste forsvarsministeren at det kunne bli aktuelt å la folket avgjøre – ved å invitere til en folkeavstemning. De planene er siden skrinlagt.

En spørreundersøkelse skal imidlertid ha kartlagt at 60 prosent av de spurte støttre fritak for BTS.

GRAMMY: BTS på musikkprisutdelingen i Los Angeles i april.

Forsvarsministeren har for øvrig sagt at dersom BTS-medlemmene må utføre militærtjeneste, så kan de mest sannsynlig få delta på øvinger med bandet og reise på utenlandsturné.

Lee Ki Siks rekrutteringsoppdrag, som er underlagt forsvarsdepartementet, har i flere måneder debattert for det han mener er rettferdig behandling av unge menn i landet.

Spørsmålet er blitt aktualisert siden bandets eldste medlem, Jin, fyller 30 år i desember.

De sørkoreanerne som slipper militærtjeneste på grunn av sitt virke, må delta på et tre ukers militæropplegg med basistrening. I tillegg er de pålagt å utføre 544 timers frivillig arbeid – samt fortsette med sitt profesjonelle virke i 34 måneder.

Globalt fenomen

BTS har lenge vært blant verdens mest populære artister. Bandet har blant annet satt verdensrekord på YouTube – flere ganger.

Norske fans åpnet øynene da gruppen spilte på Jimmy Fallon i 2020, for under opptredenen kunne det se ut til at de brukte en norsk «makrell i tomat»-boks.