TAR AV: MGP-finalist Alessandra.

Alessandra Mele går viralt verden over med sin Melodi Grand Prix-finalelåt

«Queen Of Kings» suser rett inn på andreplass på Spotifys liste over de mest delte og trendende låtene i verden.

Lørdag er norsk-italienske Alessandra Mele (20) en av finalistene i Melodi Grand Prix.

Hennes låt «Queen Of Kings» er den siste som fremføres når Norges bidrag til Eurovision Song Contest skal plukkes ut.

I påvente av dommen fra det norske folk får Alessandra betydelig oppmerksomhet utenlands.

Tirsdag ettermiddag er det klart at «Queen Of Kings» debuterer på andreplass på Spotifys «viral»-liste – den globale, vel å merke. Den er basert på hvilke låter som deles og «trender» mest internasjonalt.

Milliontall

Samtidig markerer låten seg som den mest strømmede på Spotify av alle de nasjonale finalebidragene til deltagerlandenes respektive finaler, ifølge en oversikt fra Alessandras plateselskap Universal.

Denne ESC-bloggen meldte to dager tilbake at «Queen Of Kings» var den første av årets ESC-aspirerende sanger som passerte to millioner avspillinger på Spotify.

I skrivende stund har den over 3,7 millioner.

POPPIS I NORGE: Jone.

Rett bak ligger et annet norsk finalebidrag, det foreløpig mest populære i Norge: Jones «Ekko inni meg».

Den har 1,95 millioner Spotify-spillinger per nå. Låten er den første som skal fremføres i MGP-finalen lørdag.