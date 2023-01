EN HÅNDFULL: Sam Smith kan med fordel tillate seg flere musikalske sprell.

Plateanmeldelse: Sam Smith – «Gloria»: Smith på treet

Sam Smith tar museskritt i mer spennende retninger, men hangen til gråtkvalt selvhjelpspop består.

I disse anmelderører troner britiske Sam Smith høyt oppe blant årtusenets kjedeligste popvokalister så langt.

Det skyldes i stor grad den brutale kollisjonen mellom 30-åringens betydelige talent – dønn åpenbart fra gjennombruddet som sanger på Disclosures monumentale dansesingel «Latch» (2012) – og det generiske låtmaterialet sangeren siden har valgt å skusle det bort på.

Verden er mildt sagt ikke enig: Smith troner i skrivende stund på femteplass over verdens mest populære artister i Spotify, foran Justin Bieber og Rihanna.

Fjerdealbumet «Gloria» har blitt forhåndsannonsert som en mer spenstig og sulten musikalsk affære, der artisten for alvor omfavner sin seksualitet og identitet som ikke-binær. Sånt skaper forventninger til avstikkere fra den vante formelen, som enkelt kan oppsummeres som striglet og pompøst selvhjelpsballaderi.

Frekke øyeblikk forekommer da også, og det er her Sam Smith stjernestatus enklest lar seg forstå. Den elegante disco-rusleren «I’m Not Here to Make Friends», produsert av Calvin Harris og Stargate (som er kreditert på flere av låtene), er albumets våryre høydepunkt, mens singlene «Unholy» og «Gimme», gjestet av henholdsvis Kim Petras og Koffee og Jessie Reyez), viser at Smith behersker både dump, truende elektropop og svale afrobeats.

Dermed er det synd at sangeren stadig henfaller til gamle synder i løpet av «Gloria». «Love Me More» høres ut som alle Sam Smith-sanger hittil stablet oppå hverandre, mens «Perfect», «How to Cry» og den Ed Sheeran-assisterte verstingen «Who We Love» er nøyaktig like intetsigende som låttitlene indikerer.

Det gjør det umulig å anbefale «Gloria» i sin helhet. Men tegnene til bedring registreres – og applauderes.

BESTE LÅT: «I’m Not Here to Make Friends»