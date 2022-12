POPVETERAN: Kim Wilde, her på scenen i Østerrike i 2010.

Kim Wilde har skilt seg fra ektemannen

80-tallsstjernen Kim Wilde (62) kunngjør både separasjon og skilsmisse.

Britiske Wilde og ektemannen, artist Hal Fowler (54), skriver i en felles uttalelse at de har gått fra hverandre.

Pop-paret opplyser om at de tok ut separasjon i fjor, at de begge var enige i beslutningen, og at bruddet skjedde i fordragelige former.

Det meldes samtidig om at de nå er skilt.

«Ingen tredje part er involvert», opplyses det videre.

Det heter ellers i kunngjøringen at de «beholder en god tone» og ønsker det beste for hverandre.

Wilde og Fowler presiserer samtidig at de ikke kommer til å kommentere saken ytterligere.

De to giftet seg i 1996 og har to barn sammen.

Kim Wilde hadde stor suksess på 80-tallet med låter som «Kids in America», «You Keep Me Hanging On» og «Rockin' Around The Christmas Tree». Hun markerte seg også høyt på VG-lista,

På 90-tallet forsvant hun mer eller mindre ut av musikkbildet, før hun gjorde comeback på 2000-tallet.

Hun har flere ganger siden besøkt Norge med konsertkonseptet «We Love The 80's».

