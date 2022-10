SOLBRILLER PÅ: Marie Ulven velger seg oktober på sin nye singel.

Låtanmeldelse: Girl in Red – «October Passed Me By»: Ulven skifter ham

Girl in Red kroker opp med Taylor Swift-produsent. Resultatet er i overkant pent og pyntelig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Enten årstiden fyller deg med indre jubel eller intenst mismot: Høsten er for alvor over oss, i all sin forblåste, regndrukne og tungsindige prakt.

Skulle du trenge ytterligere bevis, holder det å låne øre til «October Passed Me By», den første singelen til Marie «Girl in Red» Ulven siden den overbevisende debutplaten «If It Could Go Quiet» gjorde våren i fjor litt mer boblende.

Det høstlige er ikke bare nedfelt i tittelen. Sesongens jordfarger lar seg i tillegg enkelt fornemme i det musikalske uttrykket, med kassegitarklimpring og forsiktig nynning som bærende anslag i en låt som aldri letter fra bakkeplan i løpet av sine to minutter og 45 sekunder.

Et faktum Aaron Dessner (46) må ta en stor del av ansvaret for. I 2022 er han best kjent for å ha produsert de siste platene til Taylor Swift, og har som sådan vært en viktig brikke i den amerikanske stjernens reise mot rustikk og elegant folkpop med indiestrøssel.

For mange av oss har imidlertid Dessner (sammen med tvillingbroren Bryce) vært en sentral skikkelse i The National, også kjent som Verdens Beste Kjedelige Band. Det er et kompliment, om det skulle være noen tvil.

«Nye» Taylor Swift er uansett en treffende referanse for denne låten, fra stemmebruk til instrumentering (og en eksplisitt «Mean»-referanse). Det låter fint, nært og – mot slutten – interessant, med lekre rytmiske og melodiske detaljer som sniker seg inn og ut av lydbildet.

Likevel savnes flere av kvalitetene som gjorde den tidlige singelen «We Fell in Love in October» (som denne sangen åpenbart spiller på og mot) så engasjerende. Humor og frekkhet troner høyt på listen, men også – mer fundamentalt – det frakoblede elementet som ga en såpass livsbejaende låt en eim av resignert tristesse, eller motsatt.

Det er umulig å si hvor representativ «October Passed Me By» er for Ulvens retning videre, og det er nok lurt å ta låten for det den er – noe nytt og tidligere uhørt fra en 23 år gammel artist som har tiden på sin side.

Kanskje ligger det noe spennende og ulmer i denne enden av skogholtet. Men en neve grus inn i maskineriet er sårt tiltrengt.