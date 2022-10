POPULÆRE: BTS, f.v.: V, SUGA, JIN, Jung Kook, RM, Jimin, og j.

Avgjort: BTS skal i militæret – gjenforenes i 2025

Det sørkoreanske K-pop-bandet søkte opprinnelig om å få slippe å tjenestegjøre. Nå har de gjort helomvending.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Boybandets management melder mandag, ifølge Reuters, at alle de syv nå har sagt seg villige til å bli med i militæret.

Nyheten kommer etter måneder med diskusjon om hvorvidt den internasjonalt berømte gruppen skal unntas fra regelen om tjenestegjøring. Spørsmålet er blitt aktualisert siden bandets eldste medlem, Jin, fyller 30 år i desember.

– Jin vil trekke søknaden om å få militærtjenesten utsatt og innrette seg etter de ordinære prosedyrene for innkalling, sier managementet HYBE.

Gjenforenes i 2025

Det opplyses samtidig at også de andre også skal stille. Det kan dermed ta tre år før alle er klare for felles comeback.

– Både selskapet og medlemmene i BTS gleder seg til at de samles igjen som en gruppe rundt år 2025 etter å ha fullført sine militære forpliktelser, sier managementfirmaet Bighit Music, som er underlagt HYBE.

Ifølge sørkoreansk lov må alle funksjonsfriske menn i alderen 18–35 tjenestegjøre mellom 18 og 21 måneder. Formålet er å ruste seg mot trusselen fra nabolandet Nord-Korea.

Men det gis unntak til meritterte idrettsutøvere, musikere og dansere, fordi de antas å styrke landets renommé. Politikere og flere andre har tatt til orde for at K-pop-stjerner som BTS må falle under denne betegnelsen.

GRAMMY: BTS på musikkprisutdelingen i Los Angeles i april.

Lee Ki Sik, rekrutteringssjefen for det sørkoreanske militæret, gikk tidligere denne måneden ut og sa at det var ønskelig at medlemmene kalles inn. Det samme gjorde forsvarsminister Lee Jong-sup. Begge brukte rettferdighet som argument.

I forrige måned opplyste forsvarsministeren at det kunne bli aktuelt å la folket avgjøre – ved å invitere til en folkeavstemning. De planene ble skrinlagt.

En spørreundersøkelse skal imidlertid ha kartlagt at 60 prosent av de spurte støttet fritak for BTS.

BTS har lenge vært blant verdens mest populære artister. Bandet har blant annet satt verdensrekord på YouTube – flere ganger. I sommer gjorde medlemmene det klart at de i tillegg ønsker å satse på ulike soloprosjekter, noe som førte til spekulasjoner om gruppas fremtid.

De opptrådte sammen under en veldedighetskonsert i Busan lørdag.

Norske fans åpnet øynene da BTS spilte på Jimmy Fallon i 2020, for under opptredenen kunne det se ut til at de brukte en norsk «makrell i tomat»-boks.