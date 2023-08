NY SJANSE: Wade Robson (til venstre) og James Safechuck har nå fått rettens kjennelse til å prøve sin sak mot Michael Jackson på nytt. De fortalte i HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» om superstjernens angivelige overgrep over flere år.

Overgrepssaken mot Michael Jackson kan gjenopptas

Anklagene om superstjernens seksuelle overgrep mot to mindreårige kan nå gjenopptas i rettssystemet etter en ny kjennelse fra en domstol i Los Angeles.

Flere amerikanske medier, deriblant CNN, melder dette. Det er California’s Second District Court of Appeal som fredag reverserte henleggelsen av flere søksmål mot boet etter Michael Jackson fra Wade Robson og James Safechuck – de to hovedpersonene i «Leaving Neverland» – senest i 2020.

Det betyr i realiteten at Robson og Safechuck på ny kan prøve overgrepssaken i en amerikansk rettssal.

– Vi er fornøyd, men ikke overrasket over at ankeinstansen har omgjort tidligere kjennelser, sa Robsons og Safechucks advokat, Vince William Finaldi, til CNN etterpå.

Advokaten til boet etter Michael Jackson, Jonathan Steinsapir, var naturlig nok ikke like fornøyd.

– Vi er skuffet over rettens avgjørelse. Vi er fremdeles helt trygge i troen på at Michael er uskyldig i disse anklagene, uttalte han til kanalen.

I RETTEN: Her snakker Michael Jackson med en av sine advokater under rettssaken i Santa Barbara County Superior Court i 2005. Den gangen var han anklaget for seksuelt misbruk av mindreårige Gavin Arvizio. Anklagene ble blankt avvist.

«Leaving Neverland»-dokumentaren skapte røre over hele verden da den kom ut. I Norge ble den vist av NRK, som samtidig gikk til det uvanlige skritt å boikotte Michael Jacksons låter i to uker.

Boikotten ble imidlertid opphevet kort tid etterpå.

Dokumentaren baserer seg på opplevelsene til James Safechuck, som møtte Jackson i en Pepsi-reklame som åtteåring, og Wade Robson som vant en dansekonkurranse som femåring i forbindelse med en konsert Jackson holdt i den australske byen Brisbane.

Først i 2013 gikk Robson til søksmål mot Michael Jackson, Safechuck fulgte etter ett år senere. Rettssystemet i California har ved flere anledninger tidligere avvist søksmålene.

Familien til Michael Jackson gikk i etterkant hardt ut mot HBOs «Leaving Neverland» og regissør Dan Reed og hevdet blant annet at de i forbindelse med dokumentaren aldri fikk anledning til å gi sitt tilsvar til de alvorlige beskyldningene.

Det tok heller ikke lang tid før boet etter Michael Jackson saksøkte HBO for den nette sum av 865 millioner kroner.

Michael Jackson døde i 2009.