I AKSJON: The Fall og Merk E. Smith under en konsert på Vulkan i Oslo i november 2016. Foto: Gonzales Photo/Per-Otto Oppi

The Fall-frontmann Mark E. Smith er død

Publisert: 24.01.18 23:10

MUSIKK 2018-01-24T22:10:26Z

Bandets manager opplyser at vokalist Mark E. Smith er død, melder BBC. Han ble 60 år gammel.

Manager Pamela Vander «Pam Van Damned» opplyser at sangeren døde i sitt hjem onsdag morgen, og at flere detaljer vil komme de neste dagene.

– I mellomtiden ønsker Pam og Marks familie at privatlivet deres respekteres, står det i uttalelsen sitert av BBC .

The Fall er et ikonisk post-punk-band fra Manchester som ble dannet av Smith i 1976, og han skal ha tatt opp og sparket over 60 bandmedlemmer de siste 40 årene. En tredjedel av medlemmene varte under ett år, ifølge Guardian .

Smith skal ha sagt:

– Om det er meg og bestemoren din på bongo, så er det The Fall.

Bandet har likevel gitt ut over 30 album.

Smiths tidligere bandkollega, Marc Riley, jobber nå som radiovert i BBC 6 Music, og var på luften da han mottok nyheten. De to skal ha hatt et turbulent forhold.

– Da jeg var 16, lærte han meg virkelig mye. The Fall var favorittbandet mitt da jeg ble med i bandet, og favorittbandet mitt da jeg ble kastet ut, sa han.

Filmregissør Edgar Wright, kjent for «Shaun of the Dead», er blant de mange som hyller sangeren:

– Ikke bare en indiemusikk-legende, men noen som for meg var en inngangsport til hele sjangeren.

BBC kaller Smith «britisk rocks kult-helt». Ifølge Guardian slet han med dårlig helse hele 2017. I august avlyste bandet flere konserter i New York og Louisville etter at Smith havnet på sykehus med luftveisproblemer.

Mellom 1984 og 2004 nådde The Fall Topp-100-listen i Storbritannia med hele 27 låter.