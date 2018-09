GRAVID: Carrie Underwood på Radio Disney Music Awards i Los Angeles i juni i år. Da var hun gravid, men røpet det ikke. Foto: Richard Shotwell / AP

Åpenhjertig Carrie Underwood: Tre spontanaborter på ett år

Først da countrystjernen Carrie Underwood (35) trodde hun hadde spontanabortert for fjerde gang, tillot hun seg å bli sint

Publisert: 17.09.18 04:46

Underwood letter på sløret i et intervju med «CBS Sunday Morning» . Der forteller «American Idol»-vinneren at hun og ektemannen Mike Fisher (38) har lagt to krevende år bak seg.

Paret, som fra før har en sønn på tre år , har nemlig strevd for å øke familien. Nå er hun gravid og så trygg som hun kan være, på at svangerskapet skal forløpe normalt.

Underwood og hockey-ektemannen hadde håpet å få barn i fjor, men to ganger endte graviditeten i spontanabort. Det samme skjedde tidlig i år – alle tre fra våren 2017 til våren 2018.

– Jeg har alltid vært redd for å være sint, fordi jeg føler meg så velsignet, sier hun i TV-intervjuet.

– Sønnen min, Isaiah, er verdens skjønneste og det beste som har hendt meg i hele verden. Så jeg tenkte at hvis vi ikke får et barn til, så er det greit, fordi han er så fantastisk. Hva har jeg å klage på, liksom? Jeg kan ikke klage, som har en utrolig ektemann, utrolige venner, en utrolig jobb og en utrolig sønn. Kan jeg være sint? Nei.

Men Underwood ble gravid igjen. Hun var overbevist om at også dette svangerskapet hadde endt i spontanabort.

– Da ble jeg sint. For første gang sa jeg til Gud hva jeg følte. Det var en lørdag, og mandag dro jeg til legen for å få bekreftet spontanaborten. Der fikk jeg høre at alt var som det skulle. Gud hørte meg, sier den personlig kristne artisten.

Underwood tar til tårene flere ganger i TV-intervjuet når hun forteller om sorgen over barna som aldri ble født, og hvor tøft det var å gå i studio og være proff artist midt oppe i det hele. Låten «Cry Pretty» handler om nettopp dette, betror hun nå, og den kommende turneen har fått navnet «Cry Pretty Tour».

« You can pretty lie and say it's okay/You can pretty smile and just walk away/

Pretty much fake your way through anything/But you can't cry pretty », synger hun.

Taus om termin

Da Underwood kunngjorde graviditeten tidlig i august , var hun godt forbi første trimester. Hun ventet lenger enn det som er vanlig med å fortelle om babymagen, nettopp på grunn av de mislykkede svangerskapene. Men når hun har termin, sier ikke stjernen noe om.

Men når hun legger ut på omfattende turné i mai neste år, regner hun med å være arbeidsklar igjen.

Stygt fall

Underwood, som har solgt over 60 millioner plater og vunnet syv Grammy-trofeer og en haug med andre priser, har støtt på flere prøvelser den siste tiden. I november i fjor falt hun ned en murtrapp utenfor sitt eget hjem og måtte sy om lag 50 sting i ansiktet . 35-åringen pådro seg også flere brudd.

Den omfattende ansiktsskaden til tross, Underwood bar ikke synlig preg av ulykken da hun igjen viste seg offentlig på scenen i Las Vegas i april.

Også «Dawson’s Creek»-stjernen James Van Der Beek (41) fortalte nylig om han og konas tre spontanaborter i en Instagram-post.