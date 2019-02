OVER SNE: Nylig gjenforente Madrugada kommer nok til å skape nye og skarpere låter. Her i et noe tåkete øyeblikk, med bare såvidt frost i gresset. Foto: Knut Åserud/Madrugada

Låtanmeldelse: Madrugada - «Half-light»: Kjølig stillstand

Verden trenger muligens flere Madrugada-låter. Men ikke denne.

Jada, Madrugada er tilbake.

Trioen har allerede gledet to utsolgte Oslo Spektrum, i et konsept der de markerer 20 års-jubileet til debuten «Industrial Silence».

Sånn mer eller mindre 10 år etter at de la ned etter Robert Burås sin tragiske bortgang. Og egentlig skulle det vel ikke lages ny musikk. Egentlig skulle det ikke spilles så veldig mange flere steder enn Spektrum heller. Sannelig kom ikke spillejobbene dansende på rad og rekke likevel.

En nødvendighet av en vellykket reunion.

Denne nye låten deres er derimot ikke nødvendig. Allerede som avslutning på den ganske matte og uvesentlige filmen om Roald Amundsen føltes den som et antiklimaks, et klassisk rulletekstspor som balanserte Johan Söderqvists filmmusikk godt. Men ikke noe mer.

Der var låtfremførelsen, om jeg ikke husker helt feil, kreditert Sivert Høyem . Undertegnedes muligens sviktende hukommelse illustrerer uansett et poeng: Helt siden den høye og skallede stokmarknesingen gikk solo, har det vært en utfordring å skille hva som er Sivert Høyem sitt solomateriell og hva som er Madrugada. Selv har jeg opplevd Høyem gjøre Madrugada-låter live, så intenst og inngående at man fint kunne forledet noen til å tro at det var hele bandet som spilte. For Sivert Høyem er Madrugada.

På samme måte som Morten Abel er Mods. Eller The September When.

Uten sammenligning for øvrig.

Slik kunne like gjerne «Half-light» ha tilhørt Høyems solokatalog. For alt vi vet er det nettopp dét den egentlig gjør.

Uansett hvilken hatt den egentlig var tiltenkt er dette rolige førsteblikket fra nye Madrugada en svevende, passe mørk og ganske seig ballade. Mykt og velprodusert, med potensiale til å vokse etter flere lyttinger.

Det potensialet klarer den ikke å innfri.

I stedet forsvinner «Half-light» i det samme kunstneriske isødet som «Amundsen»-filmen. En blir aldri helt klok på om dette er en ventepølse på noe større.

Eller om dette er det beste de får til. Blant annet hjulpet av Christer Knudson og Geir Sundstøl. Stemningen kan minne om en blanding av «Majesty» og 1993-klassikeren «White Love» fra One Dove (uten den duvende rytmen.) Høyem synger så klart og lengtende sterkt at man skulle trodd det var han som hadde tilbrakt årevis i Nordøstpassasjen.

Som kreativ gjenoppvekker av et av landets største rockeband er dette litt under middels greit. Den varsler ingenting om bandet har noe mer å formidle, eller om de bare skal fungere som reprofilert versjon av Sivert Høyem.

Slike lurtblunkende «vi får se hva som skjer»-promotriks burde vi ha blitt ferdige med nå. Hvis ikke risikerer vi at Morten Abel faktisk spiller inn nye Mods-låter også.