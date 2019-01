GODT BETALT: Britney Spears går glipp av store summer i Las Vegas dette året, men har sannsynligvis mye å tære på. I perioden 2013 til 2017 skal hun ha tjent over en milliard kroner. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Daily Mail: Så mye taper Britney på å sette karrieren på vent

MUSIKK 2019-01-05T15:59:57Z

Da Britney Spears fredag valgte å utsette Las Vegas-konsertene sine på ubestemt tid, takket hun også nei til inntekter i størrelsesorden 507.000 dollar per show.

Publisert: 05.01.19 16:59

Det skriver Daily Mail lørdag. Omregnet til norske kroner blir det 4.385.000 pr. show – og Britney skulle etter planen hatt konserter fra februar og ut august. Dersom hun hadde gjennomført konsertene, ville det gjort henne til den best betalte artisten i Las Vegas .

Avisen avslørte den rekordhøye summen da Spears fikk kontrakten i oktober i fjor.

I et langt innlegg på Instagram l egger ikke superstjernen skjul på at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, rett og slett fordi dette er så tøft for meg å si. Men jeg kommer ikke til å opptre med mitt nye show «Domination», skriver Britney innledningsvis.

Fredag ble det kjent at Britney Spears setter karrieren på vent på grunn av faren, Jamies, sykdom. Det var for to måneder siden hennes far ble rammet av et alvorlig tilfelle av tarmslyng.

Det er ventet at han vil bli helt frisk igjen, skriver Daily Mail.

Pappa Jamie har i mange år hatt en spesiell og sentral rolle i Britney Spears liv. Det hele startet etter at popstjernen for over ti år siden slet både med rusproblemer og psykiske problemer. Da ble pappa Jamie oppnevnt som verge for datteren . Omtrent samtidig mistet hun også omsorgen for sine to sønner. Etter det har han blitt igjenoppnevnt som datterens verge flere ganger.

– For et par måneder siden var min far like ved å dø, Vi er alle sammen svært takknemlige for at han overlevde, men han har fortsatt en lang vei å gå. Jeg har måttet ta den vanskelige beslutningen å ha fullt fokus og bruke alle krefter på familien denne gangen. Det håper jeg dere alle forstår, skriver Britney Spears en melding på sine hjemmesider.

Første gang Britney sa ja til å bli fast Las Vegas-underholder , var i 2013. Da inngikk hun en toårsavtale med totalt 50 konserter. Kontrakten ble imidlertid forlenget, og da hun gikk av scenen i desember 2017, hadde hun opptrådt nærmere 250 ganger på Planet Hollywood.

I løpet av de fire årene skal hun ha tjent over én milliard kroner. Det betyr at hun skal ha tjent over seks millioner kroner i uken på å være Vegas-artist. Britney Spears var i Norge i august 2018, endte med totalslakt og terningkast én i VG .