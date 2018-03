SINT: Rihanna, her under GPE Financing Conference i Dakar i februar i år. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Rihanna raser mot Snapchat

Publisert: 16.03.18 08:22 Oppdatert: 16.03.18 09:00

Popstjernen Rihanna (30) tordner mot bildedelingstjenesten etter at de brukte den gamle voldsepisoden mellom henne og Chris Brown (28) i en reklame.

Ni år er gått siden bildet av en blodig og forslått Rihanna gikk verden rundt etter at hun var blitt banklet opp av sin daværende musikerkjæreste Chris Brown. At Snapchat nå har brukt saken som humor for å annonsere for spillet «Would You Rather», har 30-åringen svært lite til overs for.

I reklamen, hvor både hun og Brown er avbildet, oppfordres brukerne til å velge mellom følgende alternativ: Klappe til Rihanna eller slå knyttneven i Brown.

« Nå, SNAPCHAT, jeg vet at dere allerede vet at dere ikke er min favoritt-app. Men jeg prøver bare å finne ut hva som er hensikten bak dette surret. Jeg skulle gjerne kalt det uvitenhet, men jeg vet at dere ikke er så dumme. Dere har brukt penger på å utvikle noe som har til hensikt å kaste skam over alle som er ofre for kjærestevold, og spøke med det », skriver en opprørt Rihanna i en post lagt ut på Instagram Story .

Snapchat har beklaget annonsen, og den er nå fjernet, skriver CNN .

«Annonsen er avskyelig og skulle aldri vært vist. Den strider mot våre regler. Vi beklager på det sterkeste og er så lei oss for at vi lot den slippe gjennom», heter det i en uttalelse fra selskapet, hvor det også opplyses at de nå skal granske hvordan glippen kunne skje.

Popstjernen legger ikke særlig vekt på beklagelsen.:

« Dere har skuffet oss. Skam dere. Unnskyldningen betyr ingenting », lyder det i den skriftlige refsen fra Rihanna.

Rihanna-fansen er i harnisk og truer i sosiale medier med å droppe hele tjenesten.

Aksjeverdien på Snapchat har sunket med fire prosent etter Rihannas post. Reuters anslår tapet i skrivende stund til om lag åtte milliarder kroner.

Det er bare noen uker siden en annen kjendis fikk aksjekursen til å dale med seks prosent – da var det Kylie Jenner (20) som gikk ut og sa at hun droppet mobiltjenesten etter deres siste omstridte oppdatering.

Chris Brown ble i 2009 dømt til seks måneders samfunnsstraff og en prøvetid på fem år for overfallet på Rihanna.