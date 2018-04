60-årsfest hele sommeren: VG-lista til Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim

FULLT SHOW: Julie Bergan på VG-lista på Rådhusplassen i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Datoene for årets VG-lista-konserter er klare.

Det er 60 år siden musikklisten VG-lista ble publisert for første gang. Samtidig er det 20 år siden den første VG-lista-konserten på Rådhusplassen.

Det skal selvsagt markeres på ulike vis, ikke minst på VG-lista-konsertene rundt omkring i landet.

Nå er datoene klare:

Oslo 22. juni

Bergen 4. juli

Tromsø 11. juli

Trondheim 18. juli

Kommersiell direktør Christian Haneborg i VG sier han gleder seg spesielt til å arrangere VG-lista-konsertene i jubileumsåret.

– VG Lista på Rådhusplassen samler mellom 60.000 -80.000 mennesker hvert år, og vi gjør alt vi kan for at 2018 skal bli det største og beste arrangementet vi har gjennomført. Arrangementene i de andre byene skal i så stor grad som mulig speile arrangementet på Rådhusplassen, og stemningen har tradisjonelt ikke stått noe tilbake for Rådhusplassen.

Haneborg håper så mange som mulig møter opp å bidrar til folkefesten.

– VG fortsetter å investere i VG Lista fordi musikk er en viktig del av VGs identitet og vi vet at arrangementet betyr mye for mange av våre unge og fremtidige lesere, sier han.

