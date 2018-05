MUSIKKEN FØRST: For mye pengefokus i bransjen, synes Kygo. Her på en sannsynligvis godt betalt jobb på Coachella-festivalen i april. Foto: NTB SCANPIX

Kygo langer ut mot griske bransjefolk

Mener at musikkbransjen burde ha flere genuine musikkelskere i toppstillingene.

Kyrre Gørvell-Dahll (26) er i fint driv om dagen, med 1,7 millioner daglige Spotify-spillinger av sin siste singel «Remind Me To Forget» og en pågående USA-turné.

Over dammen har han tatt en pust i bakken for å snakke med New York-magasinet Paper . Der lufter han blant annet tanker om musikkbransjen.

– Jeg synes det er for mange i musikkindustrien som bare bryr seg om penger og ikke bryr seg så mye om musikken. Det er folk der som snakker til deg og du kan merke at de genuint bryr seg, men dersom det var én ting jeg kunne endre ville det vært å få flere i toppstillinger i musikkbransjen som er der for musikken og ikke bare for forretninger, sier Kygo .

Støtter #metoo

Han mener også at bransjen bør bli bedre på å gi kvinnelige DJs like gode muligheter som mannlige – og mener å se tegn til bedring i så måte.

– Jeg tror #metoo-bevegelsen har vært viktig. Dette er noe det skulle vært snakket om for lenge siden. Hva DJs angår er det noen virkelig bra damer som driver med klubbmusikk. Rezz var en av mine favoritter på Coachella, forteller Kygo til Paper.

Han røper ellers at det er viktig nå om dagen å få streaming-lytterne til å henge med forbi de første 30 sekundene av en låt – hvilket gir bedre uttelling på statistikkene – men understreker at dette ikke er noe han tenker på når han lager låter.

– Jeg vil bare lage en sang som låter bra. Streamingtall er viktig, men det handler egentlig bare om at fans får muligheten til å finne musikken.

