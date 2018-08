DREPT: 8. desember 1980 ble John Lennon drept av Mark David Chapman utenfor leiligheten på Manhattan foran øynene på Yoko Ono. Foto: TT NYHETSBYRÅN

TMZ: Lennons drapsmann nektet prøveløslatelse for tiende gang

- Du planla i detalj og utførte drapet på en verdenskjent person uten annen grunn enn at du selv ønsket å bli kjent.

Publisert: 24.08.18 11:29

Det var beskjeden fra retten til John Lennons drapsmann, Mark David Chapman (63).

Det skriver TMZ og dermed må 63 åringen vente i ytterligere to år, for han kan søke om å bli løslatt på prøve nok en gang. Chapman søkte første gang om prøveløslatelse i desember 2000.

Chapman avfyrte fem skudd den 8. desember 1980 utenfor leiligheten hvor Lennon bodde på Manhattan, og traff det tidligere «Beatles»-medlemmet fire ganger foran hans kone, Yoko Ono. Han ble i 1981 dømt til fengsel imellom 20 år livstid for drapet.

Chapman som har søkt om prøveløslatelse annethvert år de siste årene, er blitt karakterisert som en mønsterfange som utfører sine plikter og holder seg unna bråk.

Da han søkte om prøveløslatelse i 2014, oppga Chapman at han nå «hadde funnet Jesus - og at han var en idiot som drepte John Lennon».

John Lennons enke, Yoko Ono skal tidligere ha motsatt seg at mannen som er dømt for drapet på hennes ektemann, blir løslatt. Det er ikke kjent hvordan hun stiller seg til problemstillingen i dag.

I følge TMZ begrunnet også utvalget bestående av tre medlemmer sin beslutning på denne måten:

– Du drepte et menneske med kaldt blod, viste ingen respekt for menneskeliv og hadde ingen tanker for den smerten og lidelsen du påførte andre mennesker.