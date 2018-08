FRONTFIGUR: Jill Janus i Huntress på Ozzfest-festivalen i California i 2016. Foto: Amy Harris / Reuters

Metal-vokalist Jill Janus er død

Den amerikanske rockeren Jill Janus ble bare 43 år. Musikerkjæresten er sønderknust.

Artisten, vokalist i metalbandet Huntress, valgte å ta sitt eget liv utenfor hjemmet sitt i Portland i Oregon tirsdag. Det melder Fox News og en rekke andre store medier.

Dødsbudskapet ble først bekreftet av bandets talskvinne Alexandra Greenberg.

Bandkollega og kjæresten Blake Meahl er i dyp sorg. Han skriver på Facebook at han og Janus var kjærester i ni år.

« Den knusende vissheten om at jeg aldri vil få se henne igjen, er den mest smertefulle følelsen jeg noensinne har kjent på », skriver han.

« Kjæresten min, jeg håper du har funnet den roen du ikke klarte å finne på denne planeten », legger han til sammen med et bilde av ham og kjæresten i omfavnelse.

Også på Huntress’ Facebook-side meldes det om den tragiske bortgangen.

« Det er med sønderknuste hjerter vi kunngjør at Jill Janus – frontkvinne for California-heavymetal-bandet Huntress – gikk bort 14. august », skriver bandkollegene i en post der de minner om Janus’ musikalske meritter. Samtidig oppfordrer de andre som ser mørkt på livet, om å oppsøke hjelp.

Janus var åpen om sine psykiske lidelser, sykehusinnleggelser og diagnosen bipolar. Hunskal ha strevd helt siden tidlig i tenårene. I 2015 fikk hun diagnosen livmorkreft, noe hun fikk vellykket behandling for. Samme år snakket hun ut i bladet Psychology Today om sine mentale utfordringer.

Under postene i sosiale medier strømmer det på med kondolanser fra sørgende fans og venner. På Twitter uttrykker også mange sjokk og sorg over stjernens død.

Janus, en av få kvinnelige vokalister i metalsjangeren, har frontet Huntress siden opprettelsen i 2009. Hun har figurert på alle tre albumene og har sammen med bandkollegene turnert med storheter som Motörhead og Lamb of God. Blant Huntress’ mest kjente låter er «Spell Eater» og «Sorrow».

43-åringen var tidligere med i The Starbreakers, som kun besto av kvinner.

Samme dag – like før hun gjorde slutt på livet – postet Janus et bilde av seg og sine to hunder på Twitter og Instagram.