Norske MIIA er streamet 20 millioner ganger – debuterer på TV

Mia «MIIA» Virik Brubakken (20) går fra å være ganske ukjent popartist til «eget program» i beste sendetid på NRK lørdag.

Brubakken – eller MIIA, som hun kaller seg – er aktuell i «Muitte Mu», programserien der etablerte artister skal lære seg å joike. Men 20-åringen fra Kragerø er mindre kjent for norske TV-seere enn de andre, som Alexander Rybak (32), Ida Maria (34) og Christian Ingebrigtsen (41).

– Om jeg er nervøs, ja! Herregud, sier en opprømt Brubakken til VG.

Lørdag er det hennes tur til å fylle en hel, timelang episode.

– Jeg er skikkelig ute av komfortsonen, men nettopp derfor sa jeg ja. Gjett om jeg er glad for det nå! Dette er en av de fineste opplevelsene jeg har hatt i livet mitt, sier hun om «Muitte Mu».

VG anmeldte premieren i fjor

– Joik, med sin mystikk og nærhet til naturen, er et bra uttrykk for meg. Jeg er veldig glad i historie og kultur, forklarer artisten, som nå bor i Oslo, der hun studerer historie på si.

Grunnen til at hun ble invitert med i programmet, var at Per Sundnes (52) så henne opptre på en liten festival i Kragerø i fjor sommer, der han var konferansier. Han likte det han hørte og tipset NRK .

Men selv om MIIA er et ganske ubeskrevet blad her hjemme, har hun mange fans i utlandet. Låten «Dynasty» fra 2015 er streamet 20 millioner ganger på Spotify, og hun kan skilte med en halv million månedlige lyttere.

– Det er tall som er vanskelig å ta inn over seg, sier MIIA, som var 17 år da «Dynasty» ble spilt inn i Los Angeles.

Onkelen Joachim Rygg (40), musiker og produsent, har nemlig sin base der, og han inviterte niesen inn i studio. Målet var å skape en karriere der.

Nevnt i Billboard

Flere store aktører begynte å snuse på den norske ungjenta, og det amerikanske musikkmagasinet Billboard viet henne spalteplass, skrøt av talentet og skrev at MIIA «var en gryende popstjerne».

Filmregissør Mark Pellington (56), som har laget musikkvideoer for storheter som Michael Jackson, Linkin Park, Leonard Cohen, U2 og Demi Lovato, laget video også for henne.

– Alt var veldig stort og uforståelig for meg på den tiden. Plutselig var sangen, som jeg hadde skrevet et år tidligere, så interessant. Vi kom inn i varmen hos så mange, og jeg følte jeg var veldig nær en platekontrakt. Men bransjen er tøff. Vi hadde mye bra på gang, men alt tok for lang tid. Selv om jeg selvsagt ikke hadde forventet å slå gjennom på en-to-tre, så var det var dødskjipt at det ikke resulterte i noe, forklarer hun.

En opptur var det imidlertid at låten hennes ble brukt i en episode av «Keeping Up With The Kardashians» på MTV, samt i flere andre serier.

– Jeg er ikke veldig fan av akkurat den typen kultur, ler hun, men innrømmer at det var rart plutselig å høre stemmen sin på store TV-kanaler i USA.

– For en liten jente fra en liten by i Norge, var alle de tingene jeg opplevde i L.A. veldig stort. Jeg har alltid sett på meg selv som jordnær. Det er det jeg ønsker å være. Sånn sett er kanskje det å jobbe i L.A. litt krasj. Men jeg har alltid hatt store drømmer, og det visste onkelen min. Derfor har han hjulpet meg

MIIA mistet ikke motet etter at prosjektene strandet i USA.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg lærte mye, ikke minst at det aller viktigste for meg er å lage musikk.

Ny låt

Denne uken kom oppfølgerlåten – «Beautiful Creature», en sang om kjærlighet.

– Ikke nødvendigvis om kjærlighet til en annen person, men like mye om det å elske seg selv. Kjærlighet er den viktigste og lykkeligste følelsen av alle. På dette tidlige stadiet som artist, er det sykt vanskelig å definere seg selv, men jeg er opptatt av å spre et budskap om at verden trenger kjærlighet i stedet for negativ energi. Uansett hvor vi kommer fra, så må vi strebe etter å forstå hverandre, sier 20-åringen, som beskriver musikken sin som «Lana Del Rey møter Sia møter Sarah Larsson».

MIIA deler personlige gløtt fra privatlivet på sin artistprofil på Instagram , deriblant bilder av seg og kjæresten.

– Ja, jeg har kjæreste! Jeg vet at mange i bransjen skjuler sånt, men jeg har ikke noe å skjule, smiler hun.

Selv om hun er student, er det musikken som er førsteprioritet. Hun jobber nå på spreng med en EP.

– Den kommer på nyåret, forteller MIIA.

Men først skal hun altså joike på TV – til ære for onkel Joachim.

– Vi er både bestevenner og familie, så jeg skal joike ham. Vi har et spesielt bånd, og onkelen min har betydd så utrolig mye for meg. Han har gitt meg så mange muligheter.