COUNTRY-HELT: Brad Paisley, her i Nashville for en tid siden. Foto: AP

Brad Paisley til Norge

Den amerikanske countrystjernen (46) går på scenen i Oslo Spektrum 4. oktober.

Publisert: 05.02.19







Superstjernen kvalifiserer etter hvert til merkelappen norgesvenn. Brad Paisley har i løpet av de siste ni årene spilt seks konserter i Norge. Dette blir den syvende i rekken.

– Brad Paisley er kanskje den aller største countrystjernen på vår side av 2000-tallet. Det er klart det er en ære å arrangere konsert med ham i Oslo, sier Stian Pride hos konsertarrangør FKP Scorpio Norge.

Med som gjesteartist er Chris Lane (34).

Ved siden av Alan Jackson (60) har Paisley vært den mestselgende countryartisten i Norge det siste tiåret.

I 2016 skapte han oppstandelse da han avlyste sitt oppdrag som hovedtrekkplaster på Countryfestivalen i Seljord. Plaster på såret var at han i stedet takket ja til samme festival året etter.

Paisley har på verdensbasis solgt nærmere 20 millioner eksemplarer av sine totalt 13 album så langt. Han har vunnet tre Grammy-priser og en haug med Country Music Awards-trofeer. Det ferskeste albumet, «Love And War», kom i 2017. Blant hans mest kjente låter er «Whiskey Lullaby», «Remind Me», «I’m Gonna Miss her», «She’s Everything» og «When I Get Where I’m Going».

46-åringen har nå en omfattende turné i USA før han til høsten setter turen mot Europa, der norgesbesøket inngår i konsertrekken.

Billettsalget starter fredag.