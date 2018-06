BLE BARE 22 ÅR: Rapperen Kenny Mukendi endte, ifølge brasilianske myndigheter, sitt liv i Brasil. Foto: Jayd´n Dominiqu

Rapperen Kenny Mukendi funnet død i Brasil

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.06.18 15:01

Den engelske artisten forsvant brått for over to måneder siden. Nå bekrefter brasilianske myndigheter at han er funnet omkommet.

I slutten av april ble det kjent at den britiske artisten, rapperen Kenny Mukendi (22), var sporløst forsvunnet i Brasil. Mukendi, kjent som Kenny Vulcan, har vært med i musikkvideoene til artister som Nikki Minaj, Sam Smith og James Blunt, og skal ha forsvunnet i Rio de Janeiro, der han bodde hos kjæresten og hennes familie.

Nå, over to måneder senere, er kommer nyheten om at Mukendi er funnet omkommet, bekrefter brasiliansk politi. Det melder Independent.

22-åringen skal ha vært i Brasil for å delta på et kurs innen musikk og teater. Han ble sist sett i 13-tiden etter å ha forlatt platestudio der han hadde holdt på hele natten med å spille inn musikk. Han skal da ha vært på vei tilbake til kjæresten Renata Limas hus. På samme tid skal han ha slettet sine kontoer på sosiale medier.

Det britiske Utenriksdepartementet sier i en uttalelse, ifølge avisa, at de har støttet familien hans helt siden forsvinningen. De legger samtidig til at «dødsfallet er bekreftet av brasilianske myndigheter».

Tidligere har politiet sagt at de mistenker at rapperen har tatt livet sitt. De utelukket at det hadde skjedd noe kriminelt, siden Mukendis ryggsekk som blant annet inneholdt en lommebok, telefon og passet hans hadde blitt funnet av surfere i slutten av april.

Ifølge Independent ble den avdødes kropp funnet i mai, men først tidligere denne uka ble DNA-testene klare og offentliggjort. Testene viser at den døde er Kenny Mukendi.

Familie ønsker imidlertid at det blir tatt nye tester når levningene er returnert til England.

VG var i april i kontakt med Pernille Snopestad , som bor i Rio de Janeiro og er nær venn av Kevin.

– Han er en av de mest sprudlende og glade menneskene jeg har møtt, han har en fantastisk energi og er typen som alltid får deg i godt humør, sa Snopestad til VG den gang.