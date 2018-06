STORSTUA: Knut Reiersrud og Amund Maarud - som også blir musikalsk leder - gleder seg stort til å fylle Royal Albert Hall i november neste år. Foto: Per Ole Hagen, Blues News

Norske artister fyller Royal Albert Hall igjen

Den norske blueseliten med Amund Maarud, Knut Reiersrud, Vidar Busk og Kid Andersen i spissen skal følge opp Åge Aleksandersens to år gamle suksesshistorie fra Londons ærverdige konsertlokale. Tørste trøndere skal muligens ha litt av æren for at norske artister får lov en gang til...

– Det kommer de aldri til å bekrefte, men Royal Albert Hall var tom for brennevin i pausen av Åge Aleksandersen -konserten. De har aldri hatt større omsetning enn den kvelden, sier Endre Storholt i Trondheimsfirmaet Koment som arrangerte Åge-konserten i Royal Albert Hall.

Da hadde han jobbet i ti (!) år for at det ikke skulle bli så langt igjen til Royal Albert Hall for hele Norges rock-fader, Åge Aleksandersen. Etter den junikvelden i 2016 tok det bare et drøyt år før Endre Storholt fikk sjansen igjen.

Denne gangen er det Eric Malling og hans Blue Mood Records-artister, i nært samarbeid med bransjebladet Blues News, som skal fylle Royal Albert Hall den 10. november 2019.

Øverst på plakaten står Amund Maarud - som også blir konsertansvarlig - Vidar Busk, Knut Reiersrud og Kid Andersen, sistnevnte med karrieren basert i USA. Rundt ti navn til vil bli offentliggjort senere.

– Blue Mood fylte 20 år i fjor, og vi hadde så stor respons på jubileumskonserten under Notodden Blues Festival at jeg ble litt gira og fikk litt mer hårete tanker om hva som kunne gjøres, forteller Malling.

Med Åge Aleksandersen-konserten i Royal Albert Hall friskt i minne, kontaktet han apparatet rundt Aleksandersen.

– Flere uttalte skepsis fordi man hadde jobbet i ti år for å få inn Åge, men jeg tenkte at har man klart det én gang, så er det iallfall mulig. Jeg ga det en sjanse og ringte Endre, sier Eric Malling.

– Den telefonen kom i rett tid, repliserer Endre Storholt.

– Vi fikk en god dialog med Royal Albert Hall, og vi var ønsket tilbake og fikk til og med en dato for et nytt arrangement. Derfor var vi på leting etter et konsept som kunne passe, for det var dumt ikke å utnytte den muligheten. Men vi fant liksom ikke noe egnet og var iferd med å miste datoen vår da Eric ringte, sier han.

Endre Storholt kjente lite til norsk blues, men sjekket grundig navnet til Eric Malling hos sine egne kontakter og fikk bare tommeltotter opp for en av de mest entusiastiske ildsjelene i norsk blues de siste 20 årene.

– Så da var det bare å kjøre på, samle inn en haug med bluesmusikk og informasjon som vi sendte til Royal Albert Hall, sier Storholt, som bekrefter at tilfeldighetene spilte inn også da Åge Aleksandersen-konserten gikk i boks. Det skal nemlig litt til å få tillatelse til å opptre i Londons tradisjonsrike konsertlokale.

– Royal Albert Hall sa nei fordi de trodde en norsk artist aldri ville klare å fylle salen med 3600 seter. De anbefalte istedet en liten turné rundt i England først. Vi vet det ble diskutert helt oppe i styrerommet, og en av dem som deltok i diskusjonen kom hjem til kona si en kveld og nevnte Åge Aleksandersen. Så viste det seg at kona hans var svensk og hadde vært på en rekke Åge-konserter. Dermed begynte ballen å rulle igjen, og den 14.november i 2014 fikk jeg telefonen fra London om at vi var velkommen i Royal Albert Hall, forteller han.

Verken han eller Eric Malling er i tvil om at de kan fylle Royal Albert Hall.

– Norsk Blues Union har 7000 medlemmer. I Royal Albert Hall er det dessverre kun plass til halvparten av disse, smiler Malling.