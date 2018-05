MORSMÅLSMUSIKK: Mikkel Storleer Eriksen og Tor Erik Hermansen gir ut låt på norsk. Foto: Wold, Ole Martin

Låtanmeldelse: Stargate med Unge Ferrari og Onkl P: «Folk er fake»

Stargate på norsk: Lang mer enn bare en enkel oversettingsjobb.

«Fokker ikke med hvem som helst. Ikke ta det personlig.», beroliger Unge Ferrari på den første Stargate-låten på norsk i nyere tid.

Sammen med OnklP fokker i alle fall dette nyslåtte musikalske triumviratet med hva som er tidenes mest smoothe norskspråklige hiphop/pop-låt. Vi snakker samme døsende klangen av sommeren og angstgryende livsrefleksjoner som «Sklir forbi» hadde, men tatt inn i en mørkere og tildels mykere framtid.

At det snart er ti år siden Jaa9 og OnklP gjorde opp sin livsepikrise, er i seg selv en slags fot i bakken på hva dette er: Ikke nødvendigvis et generasjonsskifte, men i alle fall en ganske synlig generasjonskroning og stafettpinneoverlevering fra flere hold.

Så la oss ta det i rett rekkefølge: Ferrari er fremdeles så ung (28) i denne sammenstillingen at det er han som får anledning til å trekke låten. Stig Joar Haugen, som i alle fall postkassen fremdeles kaller ham, har en flytestil som er perfekt til Stargates myke og samtidig dunkle produksjon. Det låter som en milliard dollar, fullstappet av små og minneverdige linjer som garantert vil prege lydbildet av hva nå enn denne sommeren måtte komme til å bli i temperatur og væromslag.

Begge rapperne er det nok litt mye av New Music Weekly om dagen. OnklP lanserer også sitt fjerde album med De fjerne Slektningene, mens Arif har fått med seg Unge på «Sorry mamma». Og alt lanseres i dag.

Onklen gjør lite av seg her, annet enn å være enn sentral oppspiller for Ferraris observasjoner og formuleringer. Stargate selv gjør akkurat det de er best til: Lage en akkurat passe varig finsnekret radioklang uten å stå i veien.

Totalen av populærmusikalsk kompetanse og hitforståelse er så smart at man skulle ønske at låten var enda sterkere og mer opp i trynet enn den faktisk er. Det beste var om dette faktisk ledet fram til noe mer og mye større Møtet mellom Stargates popfinesse og disse norske språksnekkernes ordlistekompetanse fortjener definitivt flere forsøk.

Det kan de gjerne ta personlig.

TOR MARTIN BØE

