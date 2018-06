VOLDTEKTSOFFER? Ifølge Kesha ble Katy Perry voldtatt av hitprodusent Dr. Luke. Foto: REUTERS

Kesha hevder Dr. Luke voldtok Katy Perry

Publisert: 13.06.18 21:11 Oppdatert: 13.06.18 21:29

Katy Perry trekkes inn i den pågående juridiske striden. Dr. Luke bruker anklagen som bevis i saken der han krever gigant-erstatning.

Den mye omtalte disputten mellom popartisten Kesha Rose Sebert (31) og musikkprodusenten Lukasz Sebastian «Dr. Luke» Gottwald har pågått i snart fire år.

Kesha hevder at hitmakeren dopet henne ned og voldtok henne. Han er imidlertid ikke tiltalt for dette, og benekter påstandene. Kesha har ikke fått gjennomslag for å fristilles fra kontrakten hun har med Dr. Lukes plateselskap.

Nå har konflikten fått et nytt element, som involverer den mest innbringende artisten Dr. Luke har laget hits for: Katy Perry.

Produsenten har saksøkt Kesha for ærekrenkelser, og hevder hun har ødelagt hans karriere. Han krever over 400 millioner kroner for arbeid han mener han ellers ville fått – med oppgaver for Katy Perry som de mest lukrative.

Det amerikanske nettstedet The Blast har nå publisert rettsdokumenter hvor det fremgår at Kesha hevder at Dr. Luke også har voldtatt Katy Perry.

«26. februar 2016 sendte Kesha en tekstmelding til Stefani Germanotta aka. Lady Gaga som gjentok Keshas falske påstand om at Gottwald voldtok henne. Kesha hevdet også feilaktig at Gottwald også hadde voldtatt Kathryn Hudson aka. Katy Perry», heter det fra Dr. Lukes advokater.

«I etterkant av sms-samtalen, og med Keshas velsignelse, spredte Lady Gaga negative meldinger om Gottwald i pressen og sosiale medier», heter det videre.

I konflikten mellom Kesha og Dr. Luke har det vært spekulasjoner rundt hvorfor Katy Perry ikke har uttalt seg i særlig grad.

I juni 2017 fortalte Perry The New York Times at hun «måtte forlate redet» – og ikke noe mer – på spørsmål om hvorfor hun ikke lenger ville samarbeide med mannen som blant annet lagde «I Kissed A Girl», «E.T.» og «Roar» med henne.