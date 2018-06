DELER KUNNSKAP: Kygo, her avbildet ved Billboard Music Awards i Las Vegas 20. mai. Foto: Steve Marcus/ REUTERS/ NTB SCANPIX

Kritiserer Kygo for «meningsløs» musikkprat i Telia-kampanje

Publisert: 11.06.18 18:32

– Det eneste kravet til en beat, det er jo egentlig det at den bare skal funke, sier popstjernen i en reklamevideo musikkeksperter ikke synes funker.

De siste ukene har Kyrre Gørvell-Dahll (26) figurert i en tungt promotert kampanje for teleselskapet Telias musikkproduksjonsapp Soundmaker.

I seks tominutters videoer forklarer Kygo litt om hva som skal til for å lage låter av hans kaliber, tematisk fordelt på beat, akkorder, bass, melodi, vokal og miks.

Noen skarve sekunder ut i den første videoen sier Kygo:

– Klassisk musikk har takt, mens moderne musikk er rytmemusikk.

Utsagnet faller ikke i god jord hos fagfolk.

– Selv med all mulig velvillig tolkning av begrepene her, gir den setningen ingen mening, sier førsteamanuensis i musikkteknologi Sigurd Saue ved NTNU Institutt for musikk.

– Med en såpass påkostet kampanje, kunne man gjerne spandert på seg noen minutter med musikkfaglig korrektur for å luke ut slikt, mener Saue.

Kygos teori om takt og rytme imponerer heller ikke musikkviter Audun Molde, forfatter av boken «POP. En historie».

– Dette er meningsløst, noe Kygo selv bekrefter når han litt senere sier at det er et godt tegn når folk begynner å «trampe takten» til låtene hans, sier Molde.

– Det Kygo snakker om i denne filmen er verken takt eller rytmiske ideer, men bpm – «beats per minute» – som er en universell måleenhet for tempo. Kygos låter går stort sett i 4/4-takt, med ulike rytmer, i nøye kalkulerte tempo. Og dette vet han godt.

Banaliteter

«Takt er ikke det samme som rytme, men en måte å beskrive enkelte typer rytme på», står det på norske Wikipedia, som oppgir den nå avdøde musikkprofessoren Finn Benestad som kilde.

Audun Molde presiserer at takt er en matematisk inndeling av musikk, mens rytme er et videre og mer nyansert begrep.

– Takt har ulike skjemaer og mønstre, som kalles taktarter. Rytmiske ideer og figurer er nesten alltid basert på en taktart som ligger i bunnen som fundament. Derfor er det ikke noen motsetning, det gir ikke mening å si at en type musikk har takt, mens en annen har rytme.

Takt/rytme-problemstillingen er ikke det eneste musikkekspertene har å utsette på Kygo-kampanjen.

Sigurd Saue synes innholdet i videoene er overfladisk og upresist.

– Det er kanskje ett brukbart poeng i hver video, mens resten er selvfølgeligheter som at «det viktigste er at det bare funker», sier han.

– Jeg skulle ønske at Kygo ville dele kompetanse og inspirere på et litt mer profesjonelt nivå enn med banaliteter som at dur og moll handler om «glad eller trist», eller «for at en låt skal bli fet, må den låte fett», sier Molde.

– Dette er omtrent som å si at det er god stemning når sola skinner og litt mer trist når det regner, og at dette er «grunnprinsippene» bak å lage en værmelding og jobbe som meteorolog.

Lavere list

Sigurd Saue understreker at han ikke ser på Kygo/Telia-samarbeidet som et opplæringstiltak, og at man må ta det for hva det er – en reklamekampanje.

Han gir også tommel opp for å stimulere unge mennesker til å lage musikk og å lære seg å spille et instrument.

– Men ellers legges lista stadig lavere for hva det kreves av ferdigheter og kunnskaper for å lage noe som skal låte mest mulig likt alt annet. Det essensielle i musikalsk kreativitet og originalitet blir borte på veien.

Håkon Lofthus, leder for Telia Privat, forklarer Kygo-kampanjen slik:

– Vi ønsker jo å legge til rette for at hvem som helst kan leke seg med musikkteknologi, og gjennom Kygo forklarer vi dette på en måte som gjør at «hvem som helst» kan forstå prinsippene.

– Musikk som kreativ uttrykksform har ikke én enkelt formel eller oppskrift, og Kygo har brukt sin egen «oppskrift» med relativt grei suksess mener vi.

Lofthus sier han og selskapet setter pris på at utdannede eksperter kommer med synspunkter på kampanjen.

– Veldig gøy, synes vi, selv om de ikke akkurat er i vår hovedmålgruppe her.

Kygos co-manager Jan M. Bjordal har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.