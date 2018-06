LESTE I BEGRAVELSEN: Kristin Kaspersen leste trøsteord fra «Profeten» foran kiste under begravelsen til sin mor Lill-Babs forrige mandag. Foto: Charles Hammarsten / IBL Bildbyr

Ble frastjålet minnesmykke etter mamma Lill-Babs

Publisert: 05.06.18 18:18

Etter Lill-Babs død fikk alle de tre døtrene et spesielt halskjede til minne om moren. Men bare en uke etterpå ble Kristin Kaspersen frastjålet sitt.

– Men i dag fikk jeg heldigvis ett nytt, skriver Kristin Kaspersen, som er datter av den norske keeperlegenden Kjell Kaspersen, på Instagram.

Det var svenske Expressen som først omtalte denne saken.

Lill-Babs, eller Barbro Svenson som hun egentlig het, sovnet stille inn 3. april i år . Hun ble 80 år gammel. Den folkekjære artisten etterlater seg tre døtre, Monica, 63, Malin, 52 og Kristin, 48. Etter morens død fikk de alle tre hvert sitt smykke fra smykkedesigneren Efva Attling – et anheng i sterlingsølv med teksten «Miss You» inngravert.

Men bare en uke etterpå ble Kristin frastjålet sitt smykke under en reise til Palma på Mallorca, hvor hun og søsteren Malin oppholdt seg. De var der blant annet for å støtte hverandre i sorgen etter morens død.

5. mars ble Lill-Babs lagt inn på sykehus for akutt hjertesvikt. Der oppdaget legene at hun har lidd av en akutt og ondartet form for kreft.

– Vår kjære mor, søster, bestemor, oldemor og tante har nå gått bort fredelig etter kort tids sykdom. Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familie, kolleger og venner, men nå får det hvile, skrev datteren Kristin Kaspersen på Instagram den gangen.

Moren ble gravlagt forrige mandag – og et stort antall sørgende samlet seg i Järvsö kirke for å ta et siste farvel med Lill-Babs.