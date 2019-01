ROCKEVETERANER: Gene Simmons (t.v.) og Ace Frehley viste seg sammen på Academy of Country Music Awards i Las Vegas i 2012. Foto: RICHARD BRIAN / REUTERS

Kiss-stjernene Gene Simmons og Ace Frehley i bitter ordkrig

Ace Frehley (67) raser etter at Gene Simmons (69) onsdag var ute og slengte med leppa. – Nå er silkehanskene av.

Publisert: 31.01.19 10:22







Kiss -kongen Gene Simmons er nemlig ikke nådig mot sin tidligere bandkollega. I et intervju med bladet Guitar World sier Simmons at Frehley er sparket ut av bandet tre ganger på grunn av «narkotika, alkohol og dårlig oppførsel».

Fansen har den siste tiden spekulert på om Frehley kan komme til å dukke opp på bandets avskjedsturné, «End Of The Road Tour», som runder av våren 2020. Den ferske ordkrigen tyder på at det er i overkant mye å håpe på.

Simmons sier i intervjuet at han gjerne skulle hatt Frehley med på et par gjesteopptredener mot slutten av turneen, men at de ikke kan regne med at Frehley vil kunne klare seg gjennom et helt sett, og at han derfor aldri vil bli ønsket velkommen tilbake i gruppa.

les også Kiss legger ut på sin siste turné – igjen

Også Peter Criss (73) får det glatte laget av Simmons, for det sistnevnte hevder var «uprofesjonell oppførsel».

– Man kan ikke kjøre bil med to punkterte dekk. Da kommer man ingen vei, sier Simmons.

– Man har ansvar for å bytte ut de jævla dekkene, så ikke hele bilen stopper opp, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HØYTIDSSTEMT: Kiss, (f.v.) Paul Stanley, Peter Criss, Gene Simmons og Ace Frehley under innlemmingen i Rock and Roll Hall of Fame i New York i 2014. Foto: Lucas Jackson / X90066

Uttalelsene har fått Ace Frehley til å tenne på alle plugger. I et langt innlegg på sin egen Facebook-side refser han Simmons’ hukommelse.

«Jeg fikk ALDRI SPARKEN fra Kiss. Jeg sluttet to ganger (ikke tre) av egen fri vilje, fordi du og Paul (Stanley, red.anm.) er kontrollfriker, upålitelige og for vanskelige å jobbe med», skriver Frehley (artikkelen fortsetter under posten).

Frehley dundrer videre og kritiserer at Simmons for å påstå at han ikke har evnen til å fullføre en konsert. Frehley poengterer at han har vært tørrlagt i 12 år, og slenger tilbake at han selv er den mest suksessrike i Kiss når det gjelder å stable en solokarriere på bena.

«Og det er jeg stolt over. Du og Paul har forsøkt å ødelegge for meg utallige ganger, uten hell», legger han til før han fyrer av med en alvorlig beskyldning mot Simmons:

«Toppen av kaka var da du klådde på min kone og prøvde deg på henne her i Los Angeles i Capitol Records-bygningen bak min rygg, mens jeg holdt på å hjelpe deg med «Vault Experiences».

Frehley navngir ikke kvinnen. Han giftet seg med Jeanette Trerotolai i 1976, og de to skal fortsatt være et par på papiret. I 2010 forlovet han seg imidlertid på nytt, med Rachael Gordon.

les også Gene Simmons nekter for seksuell trakassering

Frehley skriver at han fikk vite om den angivelige hendelsen flere uker senere, og at han den gangen fikk avverget at kona gikk til søksmål mot Simmons.

«Men nå, etter disse grusomme kommentarene fra deg, er silkehanskene av», tordner Frehley og freser med store bokstaver: «THE SHIT WILL HIT THE FAN!!!»

Beskyldt for sex-trakassering før: Nekter skyld

Peter Criss, som forlot Kiss i 1980, har ikke kommentert den ferske ordkrigen.

Norske Vegard: Betalte 17.000 krone for å møte Gene Simmons

Frehley var med og grunnla Kiss, men forlot bandet i 1982. Han ble gjenforent med kollegene i 1996, før han igjen sluttet seks år senere.

«End of the Road Tour», som bringer rockeikonene til Norge og Tons of Rock-festivalen i Oslo 27. juni, inkluderer Simmons, Paul Stanley (67), Tommy Thayer (58) og Eric Singer (60).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GLANSPERIODE: Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss og Paul Stanley under avdukingen av bandets stjerne på Hollywood Walk of Fame i 1999. Foto: KATIE CALLAN / AP

les også Gene Simmons bannlyst fra TV-gigant

Det er imidlertid ikke første gang Kiss legger opp turnélivet. Også i 1999 takket rockebandet for seg. Det ble den siste turneen med alle den originale besetningen. To år senere var Kiss tilbake på veien igjen.

les også Gene Simmons' 1000 damer

Bandet har holdt en rekke konserter i Norge og tidligere skrytt av det norske publikumet.

– Alle tror de vet hva lidenskap er. Sannheten er at de som ikke har opplevd å se norske publikummere hoppe i stolene sine, ikke vet hva ekte lidenskap er. Norge er i særklasse, sa Gene Simmons til VG i 2012.

Også i 2017 opptrådte Kiss på norsk jord, nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Da trillet VGs anmelder en firer på terningen.