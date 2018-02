BRYTER UT: Astrid Smeplass. Foto: KYRRE LIEN

Astrid Smeplass flytter fra Julie Bergan og kollektivet

Publisert: 26.02.18 12:29 Oppdatert: 26.02.18 12:45

Fire år under samme tak er over.

I helgen meldte søndagens største Spellemann-vinner på Instagram at hun holdt på å vaske ut av sin gamle leilighet.

Hun har de siste par årene delt kåk på Frogner med en annen popstjerne, Julie Bergan , og MGP Jr-vinneren fra 2010, Celine Helgemo.

Før det delte Smeplass og Bergan leilighet på Grünerløkka.

Da VG møtte Smeplass etter «Årets Spellemann»-triumfen søndag, bekreftet artisten at hun nå flytter på seg.

– Jeg flytter dessverre ut av kollektivet med Julie, nå har vi bodd sammen i fire år. Det er veldig vemodig. I går var det utvask og mamma og pappa var med og hjalp til.

– Hjem til Rennebu eller ut av landet?

– Hverken eller, jeg blir i Oslo.

Både Smeplass og Bergan har snakket mye om sitt gode vennskap og hvordan de støtter hverandre.

Søndag var «Årets Spellemann» også nøye med å takke sin nærmeste krets.

– For meg er musikken utrolig viktig, men folkene jeg har rundt meg, de jeg takket i kveld, er grunnen til at jeg synes dette er fantastisk. At jeg har så mange som vil meg så godt og jobber så hardt for at jeg skal få leve ut drømmen.