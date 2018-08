14 skadet – Backstreet Boys avlyste konsert

MUSIKK 2018-08-19T12:56:31Z

Minst 14 personer ble skadd da det blåste opp til storm før en utekonsert med Backstreet Boys i USA.

Publisert: 19.08.18 14:56 Oppdatert: 19.08.18 15:15

Skadene oppsto da et inngangsparti ble blåst over ende i Oklahoma i USA , melder NTB.

Konserten skulle opprinnelig holdes ved kasinoet WinStar World Casino, og det var en tid uklart om konserten ville kunne gå som planlagt eller ikke.

I en pressemelding skriver WinStar at evakuering ble igangsatt klokken 17.00 lokal tid, etter at lynnedslag nær kasinoet ble observert.

Alle konsertgåere ble da bedt om å evakuere og søke ly for stormen.

Fulgte ikke sikkerhetsinstruksjonene

Ifølge pressemeldingen valgte imidlertid 150 fans å ikke følge instruksjonene som ble gitt, og befant seg på området da stormen inntraff klokken 17.30.

Plutselig tok vinden tak i stativer ved inngangen til konsertområdet, og inngangspartiet kollapset over en rekke mennesker. 14 personer ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. To av dem er utskrevet, skriver NTB.

Fikk du med deg? Mannen bak N'Sync og Backstreet Boys døde i fengsel

Beklaget via sosiale medier

Bandet gikk aktivt ut med meldinger på sosiale medier som følge av ulykken.

Klokken 19.57 lokal tid tvitret bandmedlem Nick Carter at sikkerheten måtte settes først.

Brian Littrell, et av boybandets fem medlemmer, tvitret også en personlig beklagelse etter det ble klart at konserten måtte avlyses.

Han oppfordret imidlertid fansen til å holde fast ved billettene med en referanse til deres tidligere verdenshit «Everybody ( Backstreet's Back )»

Comeback

Backstreet Boys tok verden med storm på slutten av 1990-tallet med superthiter som «Everybody» fra 1997 og «I Want It That Way» i 1999. Gruppen har til sammen solgt over 100 millioner album.

Forrige gang boyband-favorittene opptrådte i Norge var i 2014 da de holdt seks konserter – blant annet i Oslo- og Trondheim Spektrum.

I 2016 annonserte gutta om å gjøre comeback i forbindelse med 20-årsjubileet siden deres første album. 17. mai i år ble deres første singel på fem år «Don't Go Breaking My Heart» sluppet.