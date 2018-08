LEGGER NED FORBUD: Britney Spears. Foto: NTB SCANPIX

Norske medier protesterer mot fotoforbud på Britney Spears-konsert

Publisert: 08.08.18 12:04 Oppdatert: 08.08.18 12:45

MUSIKK 2018-08-08T10:04:26Z

– Uakseptabel begrensning på pressefriheten, heter det i et skriv fra medieledere til konsertarrangør Live Nation.

Fredag spiller poplegenden opp til dans for et par titusener på Telenor Arena i Bærum.

I forkant av konserten har arrangør Live Nation informert norsk presse om at det ikke vil bli tilgang for fotografer ved arrangementet.

Onsdag formiddag har NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, TV2 , Aftenposten, Norsk Redaktørforening og Pressefotografenes Klubb sendt Live Nation et skriv med en felles protest mot forbudet.

– Vi mener Live Nation i samarbeid med Britney Spears ’ management legger en uakseptabel begrensning på pressefriheten og hindrer fri nyhetsformidling. Vi mener Live Nation bør gi full redaksjonell tilgang til sine arrangementer, heter det der.

VGs fotosjef Annemor Larsen sier hun er bekymret for slike begrensninger i pressens mulighet til å rapportere fra kulturbegivenheter med egne fotografer.

– VGs fotografer jobber etter journalistiske prinsipper og Vær Varsom-plakaten. Den sikrer at bildene våre ikke er manipulert eller styrt av noen som har egeninteresse i saken, sier hun.

Ekte vare

– Vi har respekt for at artister vil skjerme seg mot misbruk av deres varemerke, så vi har ikke noe problem med å godta at bildene for eksempel ikke skal videreselges, presiserer Larsen.

– Men vi må holde på vår frihet til å ta og publisere de bildene vi mener er relevante for leserne våre. De har krav på å vite at bildene de ser er ekte vare og ikke en del av en reklamepakke.

Live Nations norske presseansvarlige, Kristin Svendsen, påpeker at de alltid gjør sitt beste for å få sine besøkende verdensstjerner til å droppe fotokontrakter og -forbud.

– Dette gjelder selvsagt også på Britney Spears, men vi har fått beskjed om at det blir fotoforbud, sier Svendsen, som forsikrer om at protesten vil bli videreformidlet til Spears-apparatet.