NATURLIG: Christina Aguilera, her på motevisning i Los Angeles i januar, gjennomgår et stilskifte. Foto: Jordan Strauss / AP

Sminkefri Christina Aguilera vekker oppsikt

Publisert: 27.03.18 19:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-27T17:27:34Z

Popstjernen Christina Aguilera (37) er bokstavelig talt kjent for å smøre på mengder med sminke. Derfor er hun nærmest ugjenkjennelig på de nye bildene.

Det er Paper Magazine som lar den amerikanske sangeren pryde forsiden og flere sider inne i sin ferskeste utgave, som har fått betegnelsen «Transformation 2018». Enr ekke store medier omtaler artistens sjeldne «look», deriblant CNN og Time .

Sistnevnte gårså langt som å skrive at Aguileras nye «tidløse utseende renser folks sjeler»:

« Hun viser til og med noen fregner. Ingen visste at hun hadde fregner! »

Aguilera, som gjentatte ganger har figurert på motepolitiets og stylistenes lister fordi ekspertene mener hun ikke vet å moderere seg når det gjelder sminke, viser nå sitt sanne ansikt.

Tilbakeblikk : – Stolt av å være verst

– Jeg har – som alle har skjønt – alltid vært en som elsker å eksperimentere, være teatralsk og å skape en historie og en karakter gjennom videoer eller på scenen. Jeg er artist av natur. Men nå er jeg på et stadium, også musikalsk, der det føles befriende å strippe ned all fasade og verdsette den man er og sin naturlige skjønnhet, sier stjernen i intervjuet som følger bildene.

Husker du ? Poserte høygravid naken

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bladet har lagt ut bilde av forsiden samt flere andre bilder fra fotoshooten på Instagram . I skrivende stund har cover-bildet fått over 50.000 likerklikk, og flere tusen kommentarer har strømmet på – de aller fleste med hyllester til Aguilera.

På spørsmål om hva som er hennes beste skjønnhetstips, svarer 37-åringen:

– Vær uredd når det gjelder å teste nye grenser, og ikke vær engstelig for å få kritikk underveis. Det kommer alltid til å finnes troll der ute, eller mennesker som har sine egne definisjoner og idealer rundt hva som er vakkert.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Aguilera startet karrieren som barnestjerne i Disneys «The Mickey Mouse Club». Hun platedebuterte i 1999 og har siden gitt ut flere album. Platesalget skal være på over 50 millioner eksemplarer på verdensbasis. Blant hitlåtene kan nevnes «Genie In A Bottle», «Hurt», «Beautiful» og «Fighter».

Den ferskeste utgivelsen er fra 2012, men hun jobber med ny plate i disse dager.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Popdivaen har spilt i flere filmer og har figurert som dommer i «The Voice». På privaten er hun skilt og mor til to .

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for at barna mine skal være trygge på seg selv i den forstand at de vet hvem de selv er, og at de ikke lett lar seg påvirke av hva andre mener om dem, sier Aguilera til Paper.

Denne artikkelen handler om Christina Aguilera

Sminke