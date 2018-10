TRØBLETE FORTID: XXXTentacion ble skutt og drept i juni i år. Kort tid senere ble fire menn tatt og siktet for drapet. Foto: Scanpix

XXXTentacion innrømmer knivstikking

MUSIKK 2018-10-24T22:24:04Z

Hemmelig opptak med den avdøde rap-stjernen avslører knivstikking og vold.

Publisert: 25.10.18 00:24

Det skriver Pitchfork . Nettstedet har også publisert et lydklipp der XXXTentacion berører temaene i en samtale med vennene sine. I det samme lydklippet kommer det frem at XXXTentacion sliter med selvmordstanker.

Rap-stjernen ble skutt og drept i Florida i juni i år. Han ble bare 20 år gammel.

Da XXXTentacion - eller Jahseh Onfroy, som han egentlig het - ble drept ventet han på å bli stilt for retten i en to år gammel sak der han ble beskyldt for å ha mishandlet sin gravide kjæreste på det groveste.

Pitchfork avslørte i fjor høst det grufulle vitnemålet fra rapperens eks-kjæreste, og det er innholdet i denne som blant annet diskuteres i det ferske lydklippet.

Tiltale mot XXXTentacion ble tatt ut i oktober i 2016, men han rakk aldri å møte i en rettssal eller bli dømt før han selv ble tatt livet av.

I det nye lydklippet kommer XXXTentacion også inn på en episode der han hevder å ha knivstukket åtte personer under en slåsskamp i Deerfield Beach, Florida i januar 2016. Ingen ble siktet etter denne bruduljen, men Pitchfork refererer fra en rapport fra Broward County Sheriff’s Office der et vitne skal ha sett «en uidentifisert svart mann med tatoveringer i ansiktet fekte med en kniv i alle retninger».

Senere samme år, i juli, ble XXXTentacion arrestert for å ha knivstukket en tidligere manager, et forhold han innrømmet.

XXXTentacion rakk å gi ut to album i sin levetid. Debuten «17» nådde andreplass på Billboard -listen, mens oppfølgeren «?» gikk helt til topps.

I Norge tok også albumene og låtene til XXXTentacion fullstendig av etter hans død i sommer.